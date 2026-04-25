Yer: Sivas! 2 katlı müstakil ev yan yattı

Sivas'ta iki katlı müstakil evde kısmen çökme meydana geldi. Yan yatan binada yalnız yaşayan Süleyman Yabancı (66) kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi 2'nci Sokak üzerindeki Süleyman Yabancı'ya ait iki katlı müstakil evde meydana geldi. Yaklaşık 60 yıllık olan evin alt katında kısmen çökme oldu. Çökme ile birlikte evin üst katında hasar oluşurken, bina yana doğru yattı. Olay sırasında evde bulunan Süleyman Yabancı kendi imkanlarıyla yara almadan dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine adrese sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KULLANIMA KAPATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de kısmen çökme yaşanan binada incelemelerde bulundu. Çevresinde evler bulunan binanın kullanıma kapatılarak, kontrollü bir şekilde yıkılacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA

