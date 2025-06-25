HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Tekirdağ! Kuru yük gemisi karaya oturdu: Belediye Başkanı'ndan açıklama: "Herhangi bir sorun yok"

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında arpa yüklü bir kuru yük gemisi karaya oturdu. Şarköy Belediye Başkanı Var, denizde kirlilik oluşmadığını belirtti. Ayrıca havanın kararması ile kurtarma çalışmaları yarın devam edecek.

Yer: Tekirdağ! Kuru yük gemisi karaya oturdu: Belediye Başkanı'ndan açıklama: "Herhangi bir sorun yok"
Begüm Özkaynak

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e gitmekte olan Bahama bayraklı 186 metre uzunluğundaki "ANGY R" isimli arpa yüklü ticari gemi, bu sabah saatlerinde Gaziköy Mahallesi açıklarında kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede karaya oturdu. Gün boyu kurtarma çalışmaları sonuç vermedi. Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları yarın devam edecek.

AW484237_03

"HERHANGİ BİR KİRLİLİK OLUŞTURMAMIŞTIR"

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Romanya'dan Cezayir'e geçen arpa yüklü bir yük gemisi Gaziköy Mahalle'mizde karaya oturmuş. 30 metre mesafede karaya oturdu. Şu an ilk alınan bilgilere göre denizde herhangi bir kirlilik oluşturmamıştır. Bu sevindiricidir. 22 personeli olan bir gemi. Herhangi bir sorun yok. Kıyı Emniyeti'nin römorkörleriyle çıkartılmayı bekliyor. Allah daha büyük kazalar vermesin. Böyle ufak kazalar olmasın. Daha büyüklerini görmeyelim" ifadelerini kullandı.

AW484237_02

Kıyı Emniyeti ekiplerinin, gemiyi bulunduğu yerden çıkarmak için başlattığı çalışmalar hava koşullarına bağlı olarak sürüyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yangın yakıt yüklü tankere sıçradı! Araç kuyruğu oluştuYangın yakıt yüklü tankere sıçradı! Araç kuyruğu oluştu
Kütahya’da 3 ayrı motosiklet kazası kameradaKütahya’da 3 ayrı motosiklet kazası kamerada

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ gemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Belediye başkanı CHP'den istifa etti

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Belediye başkanı CHP'den istifa etti

30 Haziran son! UTTS sistemine geçmeyen araç sahiplerine ceza uygulanacak

30 Haziran son! UTTS sistemine geçmeyen araç sahiplerine ceza uygulanacak

Kadıköy'de bankta satranç oynayan gençleri 'tezgah benim' diyerek kaldırmaya çalışmıştı!! Ne iş yaptığı belli oldu: Zabıta müdahale etti

Kadıköy'de bankta satranç oynayan gençleri 'tezgah benim' diyerek kaldırmaya çalışmıştı!! Ne iş yaptığı belli oldu: Zabıta müdahale etti

CHP lideri Özel, o tarihi işaret etti: Erken seçim çağrısı

CHP lideri Özel, o tarihi işaret etti: Erken seçim çağrısı

Hamile olduğunu söyleyince istifaya zorlandı! Yöneticiden çirkin mesaj

Hamile olduğunu söyleyince istifaya zorlandı! Yöneticiden çirkin mesaj

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.