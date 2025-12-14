HABER

Yer: Zonguldak! "Eşime neden baktın" kavgasında kan aktı

Zonguldak'ta Murat Yangun, (28) Cem Çakı'ya (51) 'Eşime neden baktın' dedi. Daha sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, Çakı, çıkardığı bıçak ile Yangun'u göğsünden ve boynundan yaraladı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır şekilde yaralanan Yangun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yangun'un ağustos ayında evlendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Olay, dün akşam Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi’nde bir tekel büfenin önünde meydana geldi. Cem Çakı ile kendisine 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun arasında tartışma çıktı.

BIÇAĞI ÇIKARTIP DEHŞET SAÇTI

Tartışmanın ardından Yangun, alışveriş için tekel bayisine yöneldiğinde Cem Çakı cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Çakı, önce Murat Yangun’u ardından da araya girmek isteyen tekel bayinin işletmecisi H.G.'yi bıçakladı.

GÖĞÜS VE BOYNUNDAN YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüs ve boynundan yaralanan Yangun ile kolundan yaralanan H.G. hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Cem Çakı ise olay yerine gelen ekiplere teslim oldu. Murat Yangun, tedaviye alındığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. H.G.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

8 AYRI SUÇ KAYDI VARMIŞ

8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Cem Çakı, polise kimsenin eşine bakmadığını, Murat Yangun'un kendisine yumruk attığı için bıçakladığını ve ayırmaya gelen tekel bayi işletmecisini de yaraladığını söyledi. Yangun'un ağustos ayında evlendiği öğrenilirken, acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cem Çakı, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

