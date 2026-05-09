Yer: Zonguldak! Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Elmatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Seren E. (25) yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak, yaya geçidinden geçen Kaan Y.’ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, bir aracın yol kamerasına ve güvenlik kamerasına yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA