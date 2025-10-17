HABER

Yer: Zonguldak! Rıza dışında kürtaj yaptıkları iddia edilen 2 doktor gözaltına alındı

Zonguldak’ta C.K. (27) isimli kadına rızası dışında kürtaj yaptıkları gerekçesiyle ‘İrtikat’, ‘Görevi kötüye kullanma’ ve ‘Çocuk Düşürtme’ suçlarından 2 doktor gözaltına alındı. Doktorlar, Murat B. ve Ferhat T., adliyeye sevk edildi.

Kentte, yaklaşık 1 yıl önce C.K. ve sevgilisi M.A. (27), bir özel hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı doktor Murat B.’ye başvurdu. C.K.’ye burada kürtaj işlemi yapıldı. İşlem sonrası içinde fetüs parçası kalan kadın, bu kez yine para karşılığı Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapan Ferhat B.’ye muayene olup kalan parçayı aldırmak için ikinci kez kürtaj yaptırdı.

Kürtajdan bir süre sonra sevgilisi M.A.’nın terk ettiği kadın, 6 ay önce rızası dışında kürtaj yapıldığı ihbarında bulunarak sevgilisi M.A. ve 2 doktordan şikayetçi oldu.

İhbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doktorlardan Murat B.’yi Ankara’da, Ferhat T.’yi ise Zonguldak’ta yakaladı. 2 doktor, ‘İrtikat’, ‘Görevi kötüye kullanma’ ve ‘Çocuk düşürtme’ suçlarından gözaltına alındı.

Doktorların ifadelerinde, kadının rızası ile kürtaj yaptıklarını söyledikleri belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 doktor, Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Gözaltına alınan tıbbi sekreter Hilal K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Doktorların savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Kadından kürtaj ile alınan fetüsün kaç haftalık olduğunun belirlenmesi için numune Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ekiplerin M.A.’yı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

(DHA)

