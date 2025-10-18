HABER

Yer: Zonguldak ve Sakarya... Narkotik ekipleri şaşkına döndü! Zehir tacirleri dini de alet etmişler

Zonguldak ve Sakarya'da gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 14 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin uyuşturucu maddeyi bulduğu yerler ise duyanları adeta şaşkına çevirdi. Zehir tacirlerinin uyuşturucuları rahlede gizledikleri ortaya çıktı.

Yer: Zonguldak ve Sakarya... Narkotik ekipleri şaşkına döndü! Zehir tacirleri dini de alet etmişler

Edinilen bilgiye göre, İl Merkezinde gerçekleştirilen operasyonda G.A. isimli şüpheli, 3 gram sentetik kannabinoid maddesiyle yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar!

Yer: Zonguldak ve Sakarya... Narkotik ekipleri şaşkına döndü! Zehir tacirleri dini de alet etmişler 1

RAHLEYE SAKLAMIŞLAR

Aramada semazen figürüyle boyanmış ve rahle biçiminde preslenmiş 7 kilo 350 gram metamfetamin, bir tabanca ve 11 adet mermi ele geçirildi.

Yer: Zonguldak ve Sakarya... Narkotik ekipleri şaşkına döndü! Zehir tacirleri dini de alet etmişler 2

SAKARYA'DA DA AYNI TARİFE

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada aynı yöntemle gizlenmiş 6 kilo 850 gram metamfetamin daha buldu. Böylece ele geçirilen toplam metamfetamin miktarı 14 kilo 200 grama ulaştı.

Yer: Zonguldak ve Sakarya... Narkotik ekipleri şaşkına döndü! Zehir tacirleri dini de alet etmişler 3

Gözaltına alınan G.A., Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

