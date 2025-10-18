Yer: Zonguldak ve Sakarya... Narkotik ekipleri şaşkına döndü! Zehir tacirleri dini de alet etmişler

Edinilen bilgiye göre, İl Merkezinde gerçekleştirilen operasyonda G.A. isimli şüpheli, 3 gram sentetik kannabinoid maddesiyle yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar!

RAHLEYE SAKLAMIŞLAR

Aramada semazen figürüyle boyanmış ve rahle biçiminde preslenmiş 7 kilo 350 gram metamfetamin, bir tabanca ve 11 adet mermi ele geçirildi.

SAKARYA'DA DA AYNI TARİFE

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada aynı yöntemle gizlenmiş 6 kilo 850 gram metamfetamin daha buldu. Böylece ele geçirilen toplam metamfetamin miktarı 14 kilo 200 grama ulaştı.

Gözaltına alınan G.A., Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır