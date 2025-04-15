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Sofranızdaki gizli tehdit! Sağlıklı besleneyim derken hasta olmayın: Sebze ve meyvelerin kabuklarına dikkat! Uzmanlar uyardı...

Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara ulaşması beklenirken, artan gıda ihtiyacını karşılamak için tarımda çeşitli kimyasal yöntemlere başvuruluyor. Tarım ürünlerine zarar veren etkenleri ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan pestisitler, doğru şekilde temizlenmeden tüketildiğinde insan sağlığına zarar verebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Devrim Deniz, sebze ve meyvelerin mutfakta uygun şekilde yıkanarak tüketilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Detaylar haberimizde...

Sofranızdaki gizli tehdit! Sağlıklı besleneyim derken hasta olmayın: Sebze ve meyvelerin kabuklarına dikkat! Uzmanlar uyardı...

Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara ulaşması öngörülürken, tarım ürünlerine duyulan ihtiyaç da her geçen gün artıyor. Azalan tarım alanları nedeniyle üretimi artırmak için çeşitli yöntemlere başvurulurken, kullanılan tarım ilaçları insan sağlığı açısından ciddi riskler taşıyabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Devrim Deniz, pestisit kalıntılarının vücutta birikerek hastalıklara yol açabileceğine dikkat çekerek, sebze ve meyvelerin tüketilmeden önce mutlaka özenle yıkanması gerektiği uyarısında bulundu.

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"MEYVELERİ KABUĞUYLA YİYECEKSENİZ KARBONATLI SUDA 15 DAKİKA BEKLETİN"

Pestisitlerin bilinçli kullanılmasının hem yetiştiricilerin hem de tüketicilerin sağlığı için son derece önemli olduğuna değinen Uzm. Dr. Deniz, "Bu nedenle bilinçli üretici ve bilinçli tüketici olmak gerekir. Bilinçli olurken, organik bile olsa sebze ve meyveler mevsiminde tüketilmelidir. Her ihtimale karşı alınan bir meyve ve sebzenin, dalından taze koparılmış olsa bile yıkanması gerekir. Suda çözünen ve sistemik olmayan bir pestisit kalıntısını, bir bitki kabuğunun içinde yetişen kuru baklagiller için, su ile yıkamak yeterli olabilmektedir. Kabuğuyla yenen meyve ve sebzeleri önce karbonatlı sonra sirkeli suda 15 dakika beklettikten sonra durulamak, kalıntıların büyük oranda arındırılmasını sağlayabilir. Mutfaklarda kullanılan gıdaların yetiştirilme şeklinin yanında tüketilmeden önce hijyen ve pestisitten arındırılmış olması konusunda da dikkati elden bırakmamak çok önemlidir" dedi.

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TARIM İLACI VÜCUDA NE ŞEKİLDE ZARAR VERİR?

Zirai mücadelede, kimyasal bazı yöntemler bitkileri korurken; insanlarda bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Kullanılan tarım ilacının çeşidine, maruz kalınan süreye ve nasıl maruz kalındığına bağlı olarak çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabileceğine değinen Uzm. Dr. Devrim Deniz, şu bilgileri verdi: "Tarım ilacı kalıntısının vücutta birikmesi, sindirim sistemindeki faydalı bakterilerin ölümüne ve bağışıklık sisteminin zarar görmesine yol açabilir. Farklı sistemlerde sorunlara da neden olabilir. Bu nedenle üretilen mahsuller mutfağa girdiğinde tüketicilerin bazı kurallara dikkat etmesi önem taşır" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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zehirlenme tarım ilacı meyve ve sebzeler zirai don
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