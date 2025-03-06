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  4. Yılbaşı kutlamasında hayatını kaybetmişti! Üniversiteli Melek’in ölüm sebebi; kalp krizi

Yılbaşı kutlamasında hayatını kaybetmişti! Üniversiteli Melek’in ölüm sebebi; kalp krizi

06.03.2025 08:34
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde yılbaşı kutlaması sonrası kaldığı yurda dönerken fenalaşarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Melek Pekkara'nın (18) ölümüne ilişkin adli tıp raporu açıklandı. Raporda Pekkara'nın ölüm nedeni kalp krizi olarak belirtildi.

Yılbaşı kutlamasında hayatını kaybetmişti! Üniversiteli Melek’in ölüm sebebi; kalp krizi

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu öğrencisi Melek Pekkara, geçen yılbaşı gecesi bir mekândan çıktıktan sonra konakladığı yurda giderken rahatsızlanarak Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Melek Pekkara, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ölümüyle ilgili hazırlanan adli tıp raporunda, Pekkara'nın kanında alkol ya da uyuşturucuya rastlanmadığı belirtildi.

Manisa'da yaşayan ailesi, kızlarına yönelik çıkan iddiaların kendilerini üzdüğünü dile getirerek raporun gerçeği ortaya çıkardığını ifade etti. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Bandırma
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