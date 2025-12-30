Yılbaşı gecesi bu gerçeği göz ardı etmeyin! Yılbaşı sofrasında yasak yok mu?

Diyetisyen Ege Ramadanoğlu Turan, yılbaşı gecesinde alınan kalorinin normal ihtiyacın 2-3 katına, hatta 7 bin kaloriye kadar çıkabildiğini belirterek, doğru beslenme tercihleriyle hem keyifli hem de sağlıklı bir yılbaşı sofrası kurulabileceğini söyledi.

"YILBAŞI GECESİ KALORİ TUZAĞINA DİKKAT"

Yılbaşı sofralarında özellikle yağlı yiyecekler ve alkol tüketiminin arttığına dikkat çeken Dyt. Turan, “Bu durum sindirim sistemini zorladığı gibi kilo artışı ve ödem riskini de beraberinde getirir. Oysa sağlıklı ve lezzetli yılbaşı tabakları hazırlamak sanıldığı kadar zor değil” diye konuştu.Yemeklerin kızartma yerine fırın, ızgara, haşlama ya da buharda pişirilmesini öneren Dyt. Turan, “Mayonezsiz ve yağsız salatalar sınırsız tüketilebilir. Zeytinyağlılar ise toplamda 6-8 yemek kaşığını geçmeyecek şekilde tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.

"PROTEİN VE KARBONHİDRAT DENGESİNİ KORUYUN"

Yılbaşı sofralarında protein seçiminin önemli olduğunu vurgulayan Dyt. Turan, “Hindi, tavuk ve balık gibi yağsız veya az yağlı etler daha sağlıklı tercihlerdir. Kırmızı et tüketilecekse porsiyon kontrolü yapılmalı ve kızartmadan kaçınılmalıdır. Etin mutlaka sebze ve salata ile birlikte tüketilmesi gerekir. Pirinç pilavı yerine sebzeli bulgur pilavı tercih edilebilir. Pilav, makarna, ekmek ve çorba gibi karbonhidratlar aynı öğünde bir arada tüketilmemelidir. İlla tercih edilecekse yalnızca biri ve küçük miktarlarda yeterlidir” dedi.

"TATLI VE ATIŞTIRMALIKLARDA ÖLÇÜ ÖNEMLİ"

Tatlı tüketiminde porsiyon kontrolünün altını çizen Dyt. Turan, “Bir porsiyon sütlü tatlı, yarım porsiyon kabak tatlısı ya da üçte bir porsiyon şerbetli tatlı yeterlidir. Tatlı tüketilmiyorsa 2 porsiyon meyve tercih edilebilir. Ara öğünlerde ise 1 avuç leblebi, 10 adet badem veya fındık, birkaç kuru meyve ve ceviz gibi besinler tokluk hissini artırır” diye konuştu.

"YILBAŞI SOFRALARINDA EN SIK YAPILAN HATALAR"

Yeni yıl gecesinde gün boyu aç kalmanın en sık yapılan hatalardan biri olduğunu belirten Dyt. Turan, “Bu durum akşam aşırı yemeye ve hazımsızlığa yol açar. Gün içinde düzenli ve hafif öğünlerle beslenmek dengeyi korur. Başlangıçların hafif olması önemlidir. Soslu, mayonezli ve aşırı yağlı salatalar yerine limon ve sirke ile hazırlanan salatalar tercih edilmelidir. Şarküteri ürünleri yerine peynir, hindi füme ve taze sebzelerle başlamak daha sağlıklı olacaktır” dedi.

"KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan bireylerin yılbaşında beslenmeye ekstra özen göstermesi gerektiğini belirten Dyt. Turan, şunları söyledi: “Diyabet hastaları şekerli tatlılardan ve beyaz undan uzak durmalı, hipertansiyonu olanlar ise tuzlu ve işlenmiş gıdaları sınırlamalıdır. İlaçlar kesinlikle aksatılmamalıdır.”

"YASAKLAMAK YERİNE KONTROLLÜ TÜKETİN"

Besinleri tamamen kısıtlamanın doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Dyt. Turan, “Yasaklar psikolojik baskı oluşturur ve sonrasında aşırı yeme davranışına yol açabilir. Önemli olan porsiyonları kontrol etmek ve dengeyi sağlamaktır” diye konuştu.

"GERÇEKÇİ HEDEFLER BELİRLENMELİ"

Yeni yılla birlikte sağlıklı beslenme hedefi koyanlara da önerilerde bulunan Dyt. Turan, şu bilgileri paylaştı: “Gerçekçi hedefler belirlenmeli, öğün atlanmamalı, sebze ve su tüketimi artırılmalı, işlenmiş gıdalar azaltılmalıdır. Mükemmel değil, sürdürülebilir bir beslenme düzeni hedeflenmelidir. Hızlı kilo kaybı vadeden detoks ve şok diyetler bilimsel değildir. Bu tür uygulamalar kas kaybı ve metabolizma yavaşlamasına yol açabilir.”

"YILBAŞI SONRASI DENGEYİ SAĞLAYIN"

Yılbaşı gecesinden sonraki gün “ceza” diyetlerinden kaçınılması gerektiğini belirten Dyt. Turan, “Hafif bir kahvaltı, bol su tüketimi, sebze ağırlıklı öğünler ve kısa yürüyüşlerle vücut kısa sürede dengeye kavuşur” dedi.Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır