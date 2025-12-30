HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Yılbaşı gecesi bu gerçeği göz ardı etmeyin! Yılbaşı sofrasında yasak yok mu?

Yılbaşı gecesinde besinleri tamamen kısıtlamanın doğru bir yaklaşım olmadığını vurgulayan Diyetisyen Ege Ramadanoğlu Turan, yasakların psikolojik baskı yaratarak aşırı yeme davranışına yol açabileceğine dikkat çekti. Turan, yılbaşı gecesinde alınan kalorinin normal ihtiyacın 2-3 katına, hatta 7 bin kaloriye kadar çıkabildiğini belirterek, porsiyon kontrolü ve dengeli beslenme ile hem keyifli hem de sağlıklı bir yılbaşı sofrası kurmanın mümkün olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

Yılbaşı gecesi bu gerçeği göz ardı etmeyin! Yılbaşı sofrasında yasak yok mu?

Diyetisyen Ege Ramadanoğlu Turan, yılbaşı gecesinde alınan kalorinin normal ihtiyacın 2-3 katına, hatta 7 bin kaloriye kadar çıkabildiğini belirterek, doğru beslenme tercihleriyle hem keyifli hem de sağlıklı bir yılbaşı sofrası kurulabileceğini söyledi.

"YILBAŞI GECESİ KALORİ TUZAĞINA DİKKAT"

Yılbaşı sofralarında özellikle yağlı yiyecekler ve alkol tüketiminin arttığına dikkat çeken Dyt. Turan, “Bu durum sindirim sistemini zorladığı gibi kilo artışı ve ödem riskini de beraberinde getirir. Oysa sağlıklı ve lezzetli yılbaşı tabakları hazırlamak sanıldığı kadar zor değil” diye konuştu.Yemeklerin kızartma yerine fırın, ızgara, haşlama ya da buharda pişirilmesini öneren Dyt. Turan, “Mayonezsiz ve yağsız salatalar sınırsız tüketilebilir. Zeytinyağlılar ise toplamda 6-8 yemek kaşığını geçmeyecek şekilde tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Yılbaşı gecesi bu gerçeği göz ardı etmeyin! Yılbaşı sofrasında yasak yok mu? 1

"PROTEİN VE KARBONHİDRAT DENGESİNİ KORUYUN"

Yılbaşı sofralarında protein seçiminin önemli olduğunu vurgulayan Dyt. Turan, “Hindi, tavuk ve balık gibi yağsız veya az yağlı etler daha sağlıklı tercihlerdir. Kırmızı et tüketilecekse porsiyon kontrolü yapılmalı ve kızartmadan kaçınılmalıdır. Etin mutlaka sebze ve salata ile birlikte tüketilmesi gerekir. Pirinç pilavı yerine sebzeli bulgur pilavı tercih edilebilir. Pilav, makarna, ekmek ve çorba gibi karbonhidratlar aynı öğünde bir arada tüketilmemelidir. İlla tercih edilecekse yalnızca biri ve küçük miktarlarda yeterlidir” dedi.

Yılbaşı gecesi bu gerçeği göz ardı etmeyin! Yılbaşı sofrasında yasak yok mu? 2

"TATLI VE ATIŞTIRMALIKLARDA ÖLÇÜ ÖNEMLİ"

Tatlı tüketiminde porsiyon kontrolünün altını çizen Dyt. Turan, “Bir porsiyon sütlü tatlı, yarım porsiyon kabak tatlısı ya da üçte bir porsiyon şerbetli tatlı yeterlidir. Tatlı tüketilmiyorsa 2 porsiyon meyve tercih edilebilir. Ara öğünlerde ise 1 avuç leblebi, 10 adet badem veya fındık, birkaç kuru meyve ve ceviz gibi besinler tokluk hissini artırır” diye konuştu.

Yılbaşı gecesi bu gerçeği göz ardı etmeyin! Yılbaşı sofrasında yasak yok mu? 3

"YILBAŞI SOFRALARINDA EN SIK YAPILAN HATALAR"

Yeni yıl gecesinde gün boyu aç kalmanın en sık yapılan hatalardan biri olduğunu belirten Dyt. Turan, “Bu durum akşam aşırı yemeye ve hazımsızlığa yol açar. Gün içinde düzenli ve hafif öğünlerle beslenmek dengeyi korur. Başlangıçların hafif olması önemlidir. Soslu, mayonezli ve aşırı yağlı salatalar yerine limon ve sirke ile hazırlanan salatalar tercih edilmelidir. Şarküteri ürünleri yerine peynir, hindi füme ve taze sebzelerle başlamak daha sağlıklı olacaktır” dedi.

"KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan bireylerin yılbaşında beslenmeye ekstra özen göstermesi gerektiğini belirten Dyt. Turan, şunları söyledi: “Diyabet hastaları şekerli tatlılardan ve beyaz undan uzak durmalı, hipertansiyonu olanlar ise tuzlu ve işlenmiş gıdaları sınırlamalıdır. İlaçlar kesinlikle aksatılmamalıdır.”

Yılbaşı gecesi bu gerçeği göz ardı etmeyin! Yılbaşı sofrasında yasak yok mu? 4

"YASAKLAMAK YERİNE KONTROLLÜ TÜKETİN"

Besinleri tamamen kısıtlamanın doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Dyt. Turan, “Yasaklar psikolojik baskı oluşturur ve sonrasında aşırı yeme davranışına yol açabilir. Önemli olan porsiyonları kontrol etmek ve dengeyi sağlamaktır” diye konuştu.

"GERÇEKÇİ HEDEFLER BELİRLENMELİ"

Yeni yılla birlikte sağlıklı beslenme hedefi koyanlara da önerilerde bulunan Dyt. Turan, şu bilgileri paylaştı: “Gerçekçi hedefler belirlenmeli, öğün atlanmamalı, sebze ve su tüketimi artırılmalı, işlenmiş gıdalar azaltılmalıdır. Mükemmel değil, sürdürülebilir bir beslenme düzeni hedeflenmelidir. Hızlı kilo kaybı vadeden detoks ve şok diyetler bilimsel değildir. Bu tür uygulamalar kas kaybı ve metabolizma yavaşlamasına yol açabilir.”

Yılbaşı gecesi bu gerçeği göz ardı etmeyin! Yılbaşı sofrasında yasak yok mu? 5

"YILBAŞI SONRASI DENGEYİ SAĞLAYIN"

Yılbaşı gecesinden sonraki gün “ceza” diyetlerinden kaçınılması gerektiğini belirten Dyt. Turan, “Hafif bir kahvaltı, bol su tüketimi, sebze ağırlıklı öğünler ve kısa yürüyüşlerle vücut kısa sürede dengeye kavuşur” dedi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kültürel mirasta rekor başarıKültürel mirasta rekor başarı
Sivas’ta jandarma, uyuşturucu ticaretine geçit vermediSivas’ta jandarma, uyuşturucu ticaretine geçit vermedi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
diyabet hipertansiyon hindi yılbaşı gecesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.