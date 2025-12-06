HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Yılbaşında dikkat! 'Sahte alkol' uyarısı: "Türkiye'de ölüm oranı sandığımızdan yüksek"

Akdeniz Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Dr. Süleyman İbze, yılbaşı öncesi sahte alkol tehlikesine yönelik önemli uyarılarda bulundu. Türkiye’de her yıl onlarca kişinin ölümüne ve kalıcı körlüğe neden olan metil alkol zehirlenmelerine dikkat çeken Dr. İbze, metil alkolün ilk etapta belirti göstermediğini, semptomların çoğu zaman 12-24 saat sonra ortaya çıktığını vurguladı.

Yılbaşında dikkat! 'Sahte alkol' uyarısı: "Türkiye'de ölüm oranı sandığımızdan yüksek"

Yılbaşı öncesi sahte alkol riskine dikkati çeken AÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Süleyman İbze, metil alkol zehirlenmelerinin Türkiye'de ciddi ölüm ve körlük vakalarına yol açtığını söyledi.

Yılbaşında dikkat! Sahte alkol uyarısı: "Türkiye de ölüm oranı sandığımızdan yüksek" 1

"ÇOK CİDDİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU"

Dr. İbze, “Sahte alkol çok ciddi bir halk sağlığı sorunu. Özellikle yılbaşı dönemi yaklaşırken vaka sayılarında belirgin artış bekliyoruz. Metil alkol, etil alkolle neredeyse aynı renkte, aynı kıvamda ve aynı görünümde olduğu için dışarıdan bakarak ayırt etmek mümkün değil. İnsanlar, tamamen güvenilir olduğunu düşündükleri ürünleri tüketirken bile zehirlenme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Sahte alkolün en sık karşılaştığımız formu metil alkoldür. Üretimi etil alkole göre çok daha ucuz olduğu için maalesef kaçak üreticiler tarafından tercih edilmektedir" dedi.

Yılbaşında dikkat! Sahte alkol uyarısı: "Türkiye de ölüm oranı sandığımızdan yüksek" 2

"HASTALAR ZEHİRLENDİĞİNİ ANLAMIYOR"

Metil alkol zehirlenmesinin en tehlikeli yönünün geç belirti vermesi olduğunu anlatan Dr. Süleyman İbze, “Metil alkol tüketen kişi ilk etapta hiçbir şey hissetmeyebilir. Yaklaşık 12-24 saat sonra baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi, görme bulanıklığı, görme alanında daralma gibi belirtiler ortaya çıkar. Kişi bu belirtileri alkol tüketimiyle bağdaştırmadığı için çoğu zaman geç başvurur. Oysa bu kritik dönemdir. Semptomların ortaya çıktığı noktadan sonra klinik tablo hızla kötüleşebilir. Yüksek miktarda metil alkol alınmışsa, kısa sürede körlük, derin koma ve ölüm gelişebilir" diye konuştu.

Metil alkol zehirlenmesinin bazı durumlarda daha geç ortaya çıkabildiğini belirten Dr. İbze, “Bazı kişiler hem gerçek alkol hem metil alkol içeren karışımları fark etmeden tüketiyor. Böyle durumda gerçek alkol, metil alkolün toksik etkilerini bir süre baskılayabiliyor. Bu da belirtilerin daha gecikmesine neden oluyor. Hasta saatler sonra değil, bazen ertesi gün ya da daha ileri saatlerde semptom göstermeye başlıyor. Ancak semptomlar başladığında çoğunlukla iş işten geçmiş oluyor" diye konuştu.

"GÖRME SİNİRİNİ DOĞRUDAN ÖLDÜRÜYOR"

Sahte alkolün körlük riskini artırdığını aktaran Dr. İbze, “Bu maddeler göz sinirini hedef alarak kalıcı hasara yol açıyor. Görme sinirine verilen zarar geri döndürülemediği için kişi ömür boyu kullanamayacağı bir görme fonksiyonuyla karşı karşıya kalabilir. Körlük vakaları bu nedenle çok yaygın. Evde alkol üretenler bazen doğru bildiklerini sanarak çok ciddi hatalar yapabiliyor. Metil alkolün yanlışlıkla karışması, yanlış damıtma uygulamaları ya da teknik bilgi eksikliği nedeniyle zehirli bir ürün ortaya çıkabiliyor. Üstelik kişiler evde yaptıkları alkolün güvenilir olduğuna inandıkları için daha fazla tüketme eğiliminde olabiliyor. Bu da riskleri katlayarak artırıyor" ifadelerini kullandı.

Yılbaşında dikkat! Sahte alkol uyarısı: "Türkiye de ölüm oranı sandığımızdan yüksek" 3

"TÜRKİYE'DE ÖLÜM ORANI SANDIĞIMIZDAN YÜKSEK"

Bir akademik araştırmanın detaylarından bahseden Dr. İbze, “17 merkezden 1000'in üzerinde hastanın dahil edildiği geriye dönük bir analiz çalışmasının ön sonuçları, Türkiye'de metil alkol kaynaklı ölüm oranının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Veriler tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacak. Ancak şunu kesin olarak biliyoruz; bu, hafife alınacak bir sorun değil. Sahte alkol, toplum sağlığını doğrudan tehdit eden ölümcül bir risk. Halkımız bilinçli olduğu sürece bu kayıpların önüne geçilebilir" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 kilo 300 gram altınını çaldılar! Yaşlı adam: '30-40 senelik emeğimi vura vura aldılar'1 kilo 300 gram altınını çaldılar! Yaşlı adam: '30-40 senelik emeğimi vura vura aldılar'
Yer: İstanbul Erkek Lisesi! Yatakhaneyi 'muşta' ve 'bıçakla' basıp 7 öğrenciye kabusu yaşattılarYer: İstanbul Erkek Lisesi! Yatakhaneyi 'muşta' ve 'bıçakla' basıp 7 öğrenciye kabusu yaşattılar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sahte içki sahte alkol yılbaşı gecesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.