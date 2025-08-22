HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Yıldırım çarptı: Kan grubu ve vücut yaşı değişti: Mucizevi olay sosyal medyada yeniden gündem oldu...

İçerik devam ediyor
Sedef Karatay

Yıllar önce Hayalhanem adlı YouTube hesabında anlatılan inanılmaz bir olay, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Jandarma Özel Harekat personeline operasyon sırasında yıldırım çarptı ve hayatı mucizevi şekilde değişti: Saçlarındaki beyazlar kayboldu, kan grubu değişti, gözündeki görme kaybı düzeldi, kalp yaşı 19’a geriledi. İşte bu şaşırtıcı hikayenin detayları…

Yıllar önce Hayalhanem adlı YouTube hesabında anlatılan inanılmaz bir olay, bugün sosyal medyada yeniden viral oldu. Jandarma Özel Harekat personeli olan bir vatandaş, bir operasyon sırasında yıldırım çarpması sonucu yaşadığı olağanüstü değişimleri paylaştı. Olayın detayları, sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

Yıldırım çarptı: Kan grubu ve vücut yaşı değişti: Mucizevi olay sosyal medyada yeniden gündem oldu... 1

YILDIRIMIN ÇARPTIĞI AN: “ÖLÜYORUM SANDIM”

Operasyon sırasında yıldırımın çarptığı vatandaş, o anı şu sözlerle anlattı: “Öyle bir darbe aldım ki mevziden 100 metre ileride bulmuşlar beni. Vücudumda çok elektrik kalmış. Ölüyorum, eriyorum sandım.” Yıldırım çarpmasının ardından hayatta kalan vatandaş, vücudunda inanılmaz değişiklikler fark etti.

Yıldırım çarptı: Kan grubu ve vücut yaşı değişti: Mucizevi olay sosyal medyada yeniden gündem oldu... 2

SAÇTAKİ BEYAZLAR GİTTİ, KAN GRUBU DEĞİŞTİ

Bir yıl sonra saçlarındaki beyazların tamamen yok olduğunu belirten vatandaş, “Kalp yaşım, hücre yaşım hepsi 19 oldu. Kimlik yaşım büyüyor, ama vücut yaşım büyümüyor,” dedi.

Daha da şaşırtıcı olan, kan grubunun değiştiği iddiası. Uzman bir doktorun, “Bu genetikle alakalı, kan grubu değişmez,” dediği belirtilse de olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yıldırım çarptı: Kan grubu ve vücut yaşı değişti: Mucizevi olay sosyal medyada yeniden gündem oldu... 3

GÖZ SAĞLIĞI GERİ GELDİ, VÜCUT YAŞI 19

Jandarma Özel Harekat personelinin gözündeki görme kaybının tamamen düzeldiği ve kalp yaşının 19’a gerilediği iddiaları, bilim dünyasını da harekete geçirdi. Sosyal medya kullanıcıları, bu olayın bilimsel bir mucize mi yoksa tesadüf mü olduğunu tartışıyor. Olayın videosu, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Yıldırım çarptı: Kan grubu ve vücut yaşı değişti: Mucizevi olay sosyal medyada yeniden gündem oldu... 4

Bu ilginç hikaye, yıldırım çarpmasının insan vücudu üzerindeki etkilerine dair merak uyandırırken, uzmanlar konuyu araştırmaya başladı. Sosyal medya ise bu “mucizevi” değişimi konuşmaya devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat: Havuz ve deniz mikrop saçıyor olabilir!Dikkat: Havuz ve deniz mikrop saçıyor olabilir!
Çark tersine döndü! Bu defa bir kadın evlilik vaadiyle dolandırıldı!Çark tersine döndü! Bu defa bir kadın evlilik vaadiyle dolandırıldı!

Anahtar Kelimeler:
Yıldırım Özel Harekat gündem kan grubu şimşek saç beyazlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Metin Şentürk kardeşi için dua istemişti! Acı haber geldi

Metin Şentürk kardeşi için dua istemişti! Acı haber geldi

Üniversitede çaycı olarak işe başladı! Genel sekreter oldu

Üniversitede çaycı olarak işe başladı! Genel sekreter oldu

Barış Alper krizi büyüdükçe büyüyor! ''Sözünüzü tutun''...

Barış Alper krizi büyüdükçe büyüyor! ''Sözünüzü tutun''...

15 yaşındaki yeğenini bıçakladı, erkek arkadaşını darbetti!

15 yaşındaki yeğenini bıçakladı, erkek arkadaşını darbetti!

Havuzdan çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

Havuzdan çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.