Yıldırım çarptı: Kan grubu ve vücut yaşı değişti: Mucizevi olay sosyal medyada yeniden gündem oldu...

Yıllar önce Hayalhanem adlı YouTube hesabında anlatılan inanılmaz bir olay, bugün sosyal medyada yeniden viral oldu. Jandarma Özel Harekat personeli olan bir vatandaş, bir operasyon sırasında yıldırım çarpması sonucu yaşadığı olağanüstü değişimleri paylaştı. Olayın detayları, sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

YILDIRIMIN ÇARPTIĞI AN: “ÖLÜYORUM SANDIM”

Operasyon sırasında yıldırımın çarptığı vatandaş, o anı şu sözlerle anlattı: “Öyle bir darbe aldım ki mevziden 100 metre ileride bulmuşlar beni. Vücudumda çok elektrik kalmış. Ölüyorum, eriyorum sandım.” Yıldırım çarpmasının ardından hayatta kalan vatandaş, vücudunda inanılmaz değişiklikler fark etti.

SAÇTAKİ BEYAZLAR GİTTİ, KAN GRUBU DEĞİŞTİ

Bir yıl sonra saçlarındaki beyazların tamamen yok olduğunu belirten vatandaş, “Kalp yaşım, hücre yaşım hepsi 19 oldu. Kimlik yaşım büyüyor, ama vücut yaşım büyümüyor,” dedi.

Daha da şaşırtıcı olan, kan grubunun değiştiği iddiası. Uzman bir doktorun, “Bu genetikle alakalı, kan grubu değişmez,” dediği belirtilse de olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GÖZ SAĞLIĞI GERİ GELDİ, VÜCUT YAŞI 19

Jandarma Özel Harekat personelinin gözündeki görme kaybının tamamen düzeldiği ve kalp yaşının 19’a gerilediği iddiaları, bilim dünyasını da harekete geçirdi. Sosyal medya kullanıcıları, bu olayın bilimsel bir mucize mi yoksa tesadüf mü olduğunu tartışıyor. Olayın videosu, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Bu ilginç hikaye, yıldırım çarpmasının insan vücudu üzerindeki etkilerine dair merak uyandırırken, uzmanlar konuyu araştırmaya başladı. Sosyal medya ise bu “mucizevi” değişimi konuşmaya devam ediyor.