Yıldırım yangına sebep oldu konteyner küle döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu palmiyelerin tutuşmasıyla çıkan yangın, dinlenme tesisi personelinin kaldığı konteynera sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yıldırım yangına sebep oldu konteyner küle döndü

Olay, dün gece Ilıca Mahallesi Antalya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde bulunan dinlenme tesisi arkasında yaşandı. Yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangında tesisin personelin kaldığı konteynerlerden bir tanesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler tarafından söndürüldü. Palmiyelerin yandığını fark eden personelin konteyneri terk ederek, iş yerindeki yangın tüpleriyle yangına müdahalede bulunduğu bildirildi.
İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaparken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakoluna bağlı ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA

