Yıldırımlı yüzücülere milli gurur

Edirne’de düzenlenen ‘Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları’na Yıldırımlı sporcular damga vurdu. 42 şehirden, 175 kulüp ve 950 sporcunun katıldığı organizasyondan Yıldırımlı sporcular 5 madalya ile ayrıldı. Yıldırım Belediyesporlu yüzücülerden Çınar Uludağ; 200 metre sırt üstü, 400 metre karışık ve bin 500 metre serbest stilde Türkiye şampiyonu, 800 metre serbest stilde ise Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Yıldırımlı sporculardan Meyra Ulu ise 200 metre kelebek stilde Türkiye üçüncüsü olarak Yıldırım’a büyük bir gurur yaşattı.

Yıldırımlı sporcular elde ettikleri başarılı derecelerle, 2-5 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenecek şampiyonada Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandılar. Milli takım seçmelerinde gösterdikleri başarılı performanslarla Ayyıldızlı mayoyu giymeye hak kazanan sporcuları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek; Yıldırım’ı her alanda olduğu gibi sporda da marka bir ilçe haline getirme hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA