Yılın çok beklenen oyunuydu, herkesi şoke etti! Şirketin hisseleri bir gecede düştü

Yılın en çok beklenen oyunlarından Crimson Desert'ın inceleme puanları beklentilerin altında kalınca, geliştirici Pearl Abyss'in hisseleri bir gecede yaklaşık yüzde 27 değer kaybetti. Haberimiz yazıldığı sırada Crimson Desert'ın Metacritic puanı 78, OpenCritic puanı ise 80 olarak görülüyor.

Enes Çırtlık

Oyun dünyasının 2026 yılındaki en büyük beklentilerinden biri olan Crimson Desert'ın inceleme puanları belli oldu. Crimson Desert Metacritic ve OpenCritic notlarının belli olmasıyla birlikte beklentiler ise yerini büyük bir şaşkınlığa bıraktı.

CRIMSON DESERT'IN PUANLARI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Haberimiz yazıldığı an itibarıyla Crimson Desert'ın Metacritic notu 78, OpenCritic notu ise 80 olarak görülüyor. Ancak beklentiler 80'lerin ortasından daha yükseklerine kadardı.

Bazıları oyunun kapsamını ve hedeflerini överken, bazıları da oyunun hikayesini, kontrollerini, arayüzünü ve daha fazlasını eleştirdi.

HİSSELER BİR GECEDE YÜZDE 27 DÜŞTÜ

Eurogamer'da yer alan habere göre, Crimson Desert'ın inceleme puanlarının beklentilerinin altında kalması Pearl Abyss'in hisse fiyatına da yansıdı. Şirketin hisse fiyatı, bir gecede yüzde 27,44 oranında değer kaybetti.

2026'nın en çok beklenen oyunlarından biri olan Crimson Desert, yalnızca Steam üzerinden 3 milyonun üzerinde bir istek listesi rakamına ulaşmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardıMahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan Kemikli Rampalarında bayram geçişleri başladıİstanbul’u Karadeniz’e bağlayan Kemikli Rampalarında bayram geçişleri başladı

En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD ve İsrail için kritik çağrı! Türkiye detayı...

İran'dan ABD ve İsrail için kritik çağrı! Türkiye detayı...

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

Araçta tercih değişti, yeni yöntem başladı 'Tersine döndü, satmayı düşünüyorlar'

Araçta tercih değişti, yeni yöntem başladı 'Tersine döndü, satmayı düşünüyorlar'

Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

