Yılın çok beklenen oyunuydu, herkesi şoke etti! Şirketin hisseleri bir gecede düştü

Oyun dünyasının 2026 yılındaki en büyük beklentilerinden biri olan Crimson Desert'ın inceleme puanları belli oldu. Crimson Desert Metacritic ve OpenCritic notlarının belli olmasıyla birlikte beklentiler ise yerini büyük bir şaşkınlığa bıraktı.

CRIMSON DESERT'IN PUANLARI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Haberimiz yazıldığı an itibarıyla Crimson Desert'ın Metacritic notu 78, OpenCritic notu ise 80 olarak görülüyor. Ancak beklentiler 80'lerin ortasından daha yükseklerine kadardı.

Bazıları oyunun kapsamını ve hedeflerini överken, bazıları da oyunun hikayesini, kontrollerini, arayüzünü ve daha fazlasını eleştirdi.

HİSSELER BİR GECEDE YÜZDE 27 DÜŞTÜ

Eurogamer'da yer alan habere göre, Crimson Desert'ın inceleme puanlarının beklentilerinin altında kalması Pearl Abyss'in hisse fiyatına da yansıdı. Şirketin hisse fiyatı, bir gecede yüzde 27,44 oranında değer kaybetti.

2026'nın en çok beklenen oyunlarından biri olan Crimson Desert, yalnızca Steam üzerinden 3 milyonun üzerinde bir istek listesi rakamına ulaşmıştı.