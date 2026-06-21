YKS'ye tanımadığı araçla yetişen de oldu, saniyelerle kaçıranlar da

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) için tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de adaylar ter döktü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen sınav öncesinde, binaların önünde adeta zamanla yarış yaşandı. Sınav binasının önünde heyecanlı dakikalar yaşanırken, kimliğini unuttuğu için sınava geç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir adayın imdadına çevredeki bir vatandaş yetişti. Durumu fark eden yardımsever bir kişi, adayı hızlıca aracına alarak son anlarda okul kapısına yetiştirdi.

"BÜTÜN ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Kızının sınavını aşağıda heyecanla bekleyen Habibe Taşkaya, "Kızım sınava girdi. Çok zor ve sıkıntılı bir dönemdi. Kendisi de çok zorlandı. Çok çaba gösterdik. İnşallah sonuçları iyi alırız. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. İnşallah kolay geçer. Herkes istediği kadar puanı alır istediği yerlere yerleşmeyi nasip eder inşallah" şeklinde konuştu.

"ABİ 1 DAKİKA VAR, 29 GEÇİYOR HÂLÂ"

Saatlerin 15.30'u göstermesiyle kapıların kapanacağı sınavda, adayların koşturmacası son saniyeye kadar sürdü. Girişlerin kapanmasına ramak kala hızla binaya doğru koşan bir adayın, "Abi 1 dakika var, 29 geçiyor hala" diyerek nefes nefese içeriye girmeye çalıştığı görüldü. Görevlilerin saat 15.30'da kapıları kapatmasıyla birlikte, sınava son dakikalarda yetişenlerin yanı sıra saniyelerle sınavı kaçıran adaylar da oldu. Koşarak kapıya gelen ancak kapıların kapandığını gören bazı adaylar büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır