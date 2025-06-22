'Yok edici bir soykırım' Süleyman Soylu'dan sert tepki! 'İnsanlık, İsrail ve ABD’nin esiri değildir'

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık, İsrail ve ABD’nin esiri değildir…

Hepimizi vesayet altına almaya çalışıyorlar.

Müslümanlara karşı sırayla, yok edici bir soykırım uygulanıyor.

Bunun dini altyapısı olmadığı iddiasına inanmak, akıl dışı ve tarih bilmezliktir.

Dünya, Amerika ve İsrail’in esiri değildir.

İran’a yapılan bu saldırı asla kabul edilemez.

Yıllardır istihbarat servisleri, her taraftan Müslümanların arasına fitne sokmak için çabalıyor. Bu çabalara teslim olmak, daha önce ifade ettiğim gibi, açık bir gaflettir.

Dünyada olup biteni soğukkanlılıkla izleyen, “gelişmiş” olarak nitelendirilen hiçbir devletin vicdanı kalmamıştır.

Bu ülkeler etkisizdir, kifayetsizdir, güvenilmezdir.

Tüm coğrafyayı sadece ekonomik ihtiyaçlar üzerinden değerlendirmek; analizler yapmak, dengeleri bu çerçevede ele almak, bunun üzerinden müttefiklikler kurmak ve güvenmek büyük bir yanılgıdır.

Bu yanılgı, çok açık bir şekilde önümüzdeki süreçte ortaya çıkacaktır.

Artık hiçbir ülkenin bir başkasından medet ummaması gereken bir dönemdeyiz.

Dünyada güvenlik anlayışlarının, konvansiyonel savunma doktrinlerinin, vekâlet savaşlarının ve diplomatik ilişkilerin etkisini yitirdiği bir çağdayız.

Gazze, yeni bir dönemin başlangıcı idi.

Gazze’deki katliam, her şeyi değiştirmiştir ve değiştirmeye devam edecektir.

İran’a Irak’a, Filistin’e, Afganistan’a, Suriye’ye Lübnan’a, Libya’ya Yemen’e ve tüm Müslüman ülkelere uygulanan alçak yöntemler er ya da geç karşılığını bulacaktır.

Tüm insanlığı ve dünyayı teslim almak isteyen, post-küreselleşme dönemini başlatmak isteyenlere asla fırsat verilmemelidir.

Gelinen bu süreçte, önceliklerimizin değişmek zorunda olduğu yeni bir dönemin perdesi açılmıştır.

Ve biz, bu döneme hem hazırız, hem de hazırlanıyoruz.

Allah, vicdanını kaybetmiş katiller karşısında milletimizi, Müslümanları ve insanlığı korusun"