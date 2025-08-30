HABER

YÖK’ün baraj kararını iptal ettirdi, 837 kişi hukuk fakültesine girdi! "Çok hayır duası alıyorum"

Yalova’da yaşayan 20 yaşındaki Arda Kuzey Keskin, hukuk fakültesine giriş için başarı sıralamasının 125 binden 100 bine yükseltilmesine karşı Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) dava açtı. Başarı sıralaması 112 bin 836 olan öğrenci, Danıştay’da açtığı davayı kazandı. YÖK de başarı sıralamasını yeniden 125 bine getirdi.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) hukuk fakültelerine girişte başarı sırası barajını 100 binden 125 bine yükseltme kararını Danıştay’a taşıyan 20 yaşındaki Arda Kuzey Keskin, açtığı davayı kazandı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, kararın iptal edilmesiyle birlikte Keskin’in yanı sıra 836 aday daha hukuk fakültelerine kayıt hakkı kazandı.

SINAVDAN AYLAR ÖNCE BARAJ PUANI YÜKSELTİLDİ

Üniversite hayali kuran Arda Kuzey Keskin, sınavda 112 bininci sırada yer aldı. Ancak YÖK’ün sınavdan aylar önce açıkladığı kararla hukuk fakültesi başarı sırası barajı 100 binden 125 bine yükseltildi.

Bu nedenle tercih hakkını kaybeden Keskin, kararı Danıştay’a taşıyarak yürütmeyi durdurma talebinde bulundu. Başvurusunda, bir yıldan uzun süredir 125 bin şartına göre hazırlandığını ve kararın ani şekilde sınava aylar kala değiştirildiğini belirtti.

BİNLERCE ADAYI ETKİLEYEN KARAR

YÖK ve ÖSYM, savunmalarında kararın YKS kılavuzunda şubat ayında ilan edildiğini ve süresi içinde dava açılmadığını ileri sürdü. Ancak Danıştay 8. Dairesi, Keskin’i haklı bularak YÖK’ün kararını durdurdu. Bu gelişmeyle birlikte baraj yeniden 125 bine çekildi ve binlerce aday için hukuk fakültesinin kapıları aralandı.

837 KİŞİYİ ÜNİVERSİTELİ YAPTI

Açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesine giren Keskin’in yanı sıra 836 aday daha tercih hakkı kazandı. Yerleşen öğrencilerin tamamının vakıf üniversitelerine kayıt yaptırma hakkı elde ettiği, aralarında üç okul birincisinin de bulunduğu öğrenildi. Ek yerleştirmelerle bu sayının binin üzerine çıkması bekleniyor.

Kararı değerlendiren Keskin, "Avukat olmadan ilk davamı kazanmış oldum. 100 bin ile 125 bin arasında kalan arkadaşlara da hayırlı olsun. Çok hayır duası alıyorum" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

