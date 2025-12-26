Yol çöktü, evleri su bastı, mahalleler sular altında kaldı! Adana'dan korkunç görüntüler

Adana'da içme suyu borusu patlayınca üç mahallede hayat felç oldu. Cadde ve sokakları su bastı, bulvarda çökme oluştu.

YOL ÇÖKTÜ, EVLERİ SU BASTI

Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki Mithatpaşa Bulvarı'nda sabah saatlerinde içme suyu borusu patladı. Borunun patlaması nedeniyle bulvarda çökme meydana geldi. Denizli Mahallesi'nin yanı sıra İsmetpaşa ve Mithatpaşa mahallelerindeki ana arterleri, ara sokakları ve bazı evleri su bastı. Göle dönen yollarda araç trafiği aksadı. Su baskınına hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı.

ÇALIŞMA BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), suların tahliyesi ve borunun onarımı için çalışma başlattı.