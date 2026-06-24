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Yol kenarında tabancayla sırtından vurulmuş halde bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan Ramazan A.'nın (26) tabancayla sırtından vurulduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yol kenarında tabancayla sırtından vurulmuş halde bulundu

Olay, saat 14.00 sıralarında Ereğli Konya kara yolu, ilçe girişinde meydana geldi. Kara yolu kenarında kanlar içinde yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından tabancayla vurulduğu saptanan ve isminin Ramazan A. olduğu öğrenilen yaralı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sırtında 2 kurşun yarası olan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yol kenarında tabancayla sırtından vurulmuş halde bulundu 1

Ramazan A.'nın tabancayla vurulduktan sonra araçtan yol kenarına atıldığı ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Konya
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