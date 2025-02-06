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  4. Yol ortasında korkunç olay... Kadını saçlarından sürükleyip, kız çocuğunu da darp ettiler!

Yol ortasında korkunç olay... Kadını saçlarından sürükleyip, kız çocuğunu da darp ettiler!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.02.2025 11:13
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Adana'da çift oldukları tahmin edilen erkek ile kadın, aile üyesi olduğu düşünülen tartıştıkları kadını saçlarından sürükleyip hafif ticari araca bindirmeye çalıştı. Bu sırada çifte engel olmak isteyen kız çocuğu erkek tarafından darbedildi. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

Yol ortasında korkunç olay... Kadını saçlarından sürükleyip, kız çocuğunu da darp ettiler!

Olay, saat 09.00 sıralarında D-400 kara yolu Kürkçüler mevkisinde yaşandı. Aynı aileden oldukları düşünülen, kimlikleri belirlenemeyen çift ile kadın, hafif ticari araçta yolculuk yaparken tartışmaya başladı.

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DARP EDİP, SAÇLARINDAN SÜRÜKLEDİLER

Sürücüden aracı durdurmasını isteyen kadın araçtan indi. Araca binmeye ikna edemedikleri genç kadını darbeden çift, onu saçlarından sürükleyerek bindirmeye çalıştı.

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ŞİDDETE ENGEL OLMAYA ÇALIŞAN KIZ ÇOCUĞUNA DA...

Bu sırada araçtaki kız çocuğu da inerek, çifte engel olmaya çalıştı. Adam, çocuğa tokat attı. Genç kadını araca bindiren çift daha sonra yolculuğa devam etti. Yaşananları cep telefonuyla görüntüleyen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu. Çiftin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Adana darp kız Kadın
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