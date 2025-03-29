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  4. Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 5 yaralı

Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 5 yaralı

29.03.2025 10:09
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Mardin’in Dargeçit ilçesinde domuz sürüsüne çarpan otomobile arkadan gelen cip çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 5 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Dargeçit ilçesi kırsal Kılavuz Mahallesi yakınında meydana geldi. Vasfi D. (33) yönetimindeki 55 APF 877 plakalı otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Bu sırada Masum B. (36) yönetimindeki 34 DOT 032 plakalı cip, arkadan otomobile çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücüler Vasid D. ve Masum B. ile araçlarda bulunan Abdürrahim B. (26) İsrafil B. (28) ve Nuri B. (33) yaralandı.

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İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Domuzlardan bazıları ölürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mardin domuz
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