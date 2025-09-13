HABER

Yolcu otobüsü gemi çapası taşıyan tıra çarptı...3 yaralı

Bursa’nın Orhangazi İlçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda yanından geçen ve gemi çapası taşıyan tıra çarptı. Kazada otobüste yolcu olan 3 kişi yaralanırken, diğer yolcular büyük panik yaşadı.

Kaza saat 13.45 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Erkan B. (56) idaresindeki 54 AAY 105 plakalı yolcu otobüsü Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gittiği esnada Süpürgelik Mevkiinde yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda karşı yönden gelen Kemal S.(63) yönetimindeki 26 AJC 519 plakalı dorsesinde dev gemi çapası taşıyan tıra yandan çarptı. Kaza esnasında içinde 35 yolcusu bulunan yolcu otobüsün sol tarafı büyük hasar alırken otobüste yolcu olarak bulunan Ayla Ç.(26), Ervanur Y.(24) ve Burcu K. (25) yaralandı.

Büyük panik yaşandı

Kaza sonrasında yolcu otobüsünde büyük panik yaşanırken, kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. durumları hafif olan yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Tır sürücüsü ve otobüs sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, her iki sürücü de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturmabaşlattı.

Bursa
