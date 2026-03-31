Yolcu otobüsü yoldan çıktı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kahramanmaraş'tan Trabzon'a giden bir yolcu otobüsü Erzincan'da bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Kazada yaralanan olmaması sevindirirken çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzincan’da Sakaltutan Geçidi mevkiinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yoldan çıktığı kazada can kaybı yaşanmadı.

33 YOLCU TAŞIYOR

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş’tan Trabzon istikametine seyir halinde olan E.E. idaresindeki 46 ALH 196 plakalı, 33 yolcu taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra yol dışına çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALANAN OLMADI

Kazada yaralanan olmazken, yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yol kenarında bekletilen 33 yolcu, başka bir firmaya ait otobüsle kent merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.

Öte yandan kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

