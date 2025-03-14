Yolcular uçağın kanadına dizildi! Hayatlarının kabusunu yaşadılar: ABD'de dehşete düşüren görüntüler

Facianın eşiğinden dönüldü! Alev alan uçakta şans eseri yaralanan olmadı ancak yolcular hayatlarının kabusunu yaşadı. Yolcuların tahliyesi sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

HAVALİMANINDA ÜRKÜTÜCÜ ANLAR

ABD'de American Airlines'a ait bir yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı, yolcular tahliye edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Denver Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

BEKLENMEDİK İNİŞ

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA), yaptığı açıklamaya göre, uçak Colorado Springs'ten havalandı ve Teksas'taki Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı. Ancak uçak, yerel saatle 17.15'te (TSİ 02.15) Denver'a iniş yaptı.

İNER İNMEZ ALEV ALDI

İnişin ardından uçağın pistte ilerlerken alev aldığı kaydedildi.

172 YOLCU VARDI

American Airlines, uçakta altı mürettebat üyesiyle birlikte toplam 172 yolcunun bulunduğunu belirtti.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır