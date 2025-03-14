HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yolcular uçağın kanadına dizildi! Hayatlarının kabusunu yaşadılar: ABD'de dehşete düşüren görüntüler

Yolcular uçağın kanadına dizildi! Hayatlarının kabusunu yaşadılar: ABD'de dehşete düşüren görüntüler

14.03.2025 09:54
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

İçerik devam ediyor
14.03.2025 09:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD günün ilk saatlerinde gökyüzünde meydana gelen panik anlarını konuşuyor. 172 yolcu taşıyan, American Airlines'a ait bir yolcu uçağı ansızın alev aldı. Yolcuların uçağın kanadı üzerine çıktığı çarpıcı görüntüler kameraya yansıdı. Beklenmedik inişle ilgili art arda açıklamalar yapıldı.

Facianın eşiğinden dönüldü! Alev alan uçakta şans eseri yaralanan olmadı ancak yolcular hayatlarının kabusunu yaşadı. Yolcuların tahliyesi sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ekran görüntüsü 2025-03-14 095238

HAVALİMANINDA ÜRKÜTÜCÜ ANLAR

ABD'de American Airlines'a ait bir yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı, yolcular tahliye edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Denver Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği ifade edildi.

2025-03-14T044808Z_83861785_RC2SCDAN3YSL_RTRMADP_3_COLORADO-FIRE-PLANE

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

1

BEKLENMEDİK İNİŞ

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA), yaptığı açıklamaya göre, uçak Colorado Springs'ten havalandı ve Teksas'taki Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı. Ancak uçak, yerel saatle 17.15'te (TSİ 02.15) Denver'a iniş yaptı.

2025-03-14T044810Z_1911815602_RC2SCDAJ7RT0_RTRMADP_3_COLORADO-FIRE-PLANE

İNER İNMEZ ALEV ALDI

İnişin ardından uçağın pistte ilerlerken alev aldığı kaydedildi.

2

172 YOLCU VARDI

American Airlines, uçakta altı mürettebat üyesiyle birlikte toplam 172 yolcunun bulunduğunu belirtti.

2025-03-14T044811Z_1278916592_RC2SCDACJ3N4_RTRMADP_3_COLORADO-FIRE-PLANE

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Dünyanın yüzde 20'si bu hastalık nedeniyle kör oldu!Dünyanın yüzde 20'si bu hastalık nedeniyle kör oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne konuştuklarını açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan ile ne konuştuklarını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
uçak havalimanı abd alev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ece Gürel olayında sürpriz tanık...

Ece Gürel olayında sürpriz tanık...

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

Jose Mourinho maç sonunda Galatasaray'ı hedef aldı! Sosyal medyada taraftarlar tepki gösteriyor...

Jose Mourinho maç sonunda Galatasaray'ı hedef aldı! Sosyal medyada taraftarlar tepki gösteriyor...

Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

Trafikte sakın bunu yapmayın: Önce ehliyet iptali ardından ise göz doktoru...

Trafikte sakın bunu yapmayın: Önce ehliyet iptali ardından ise göz doktoru...

Cezaevinde salgın alarmı: Ambulanslar çağrıldı!

Cezaevinde salgın alarmı: Ambulanslar çağrıldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.