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  4. Yolda yürüyordu, bir anda vuruldu! Bir kişi gözaltına alındı

Yolda yürüyordu, bir anda vuruldu! Bir kişi gözaltına alındı

03.03.2025 09:20
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Konya'da arkadaşları ile birlikte kaldırımda yürüyen genç, bir otomobilden rastgele ateş edildiği sırada vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı.

Yolda yürüyordu, bir anda vuruldu! Bir kişi gözaltına alındı

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Halil Ürün Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.T. (19) arkadaşları ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada 06 FHP 03 plakalı bir otomobilden rastgele ateş açıldı. Bu sırada bacağına ve kalçasına kurşun isabet eden S.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.T., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahla ateş açılan otomobil ise polis ekipleri tarafından Yazır Mahallesi Taylan Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulunurken, otomobilin sürücüsü olduğu belirtilen bir kişi ekiplerin çalışmaları neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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