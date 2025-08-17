HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yolu olmayınca 400 metre patika yoldan koltuk değnekleri ile yürüyor

Rize’nin İkizdere ilçesinde sağlık problemleri nedeniyle koltuk değnekleri ile gezmek zorunda olan 70 yaşındaki kadın 400 metrelik yolun yapılması için yetkililerden yardım istedi.Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Gürdere Köyü’nde yaşayan 70 yaşındaki Ayşe Albayrak, iki ayağından yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle ameliyat oldu.

Yolu olmayınca 400 metre patika yoldan koltuk değnekleri ile yürüyor

Rize’nin İkizdere ilçesinde sağlık problemleri nedeniyle koltuk değnekleri ile gezmek zorunda olan 70 yaşındaki kadın 400 metrelik yolun yapılması için yetkililerden yardım istedi.

Yolu olmayınca 400 metre patika yoldan koltuk değnekleri ile yürüyor 1

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Gürdere Köyü’nde yaşayan 70 yaşındaki Ayşe Albayrak, iki ayağından yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle ameliyat oldu. Yürümekte güçlük çeken ama evine giden 400 metrelik patika yolu koltuk değneği ile yürümek zorunda olan Albayrak, yetkililere seslenerek ulaşımının rahatlaması için yardım talep ediyor.
"İnşallah insafa gelirsiniz de bana bir yol açarsınız"

Yolu olmayınca 400 metre patika yoldan koltuk değnekleri ile yürüyor 2

Yıllardır yol sorununun çözümü için mücadele ettiğini belirten Albayrak, "Bütün belgeleri Rize İl Özel İdaresi’ne ve İkizdere Kaymakamlığı’na sunduk. Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yolun açılmasını bekliyoruz ancak henüz bir sonuç alamadık. İki senedir bir yol istiyorum. Bana 400 metrelik yolu açmadılar. ’Git kaymakamlığa, git özel idareye, git orman dairesine’ dediler. Ben devletimizden sadece 400 metrelik bir yol istedim, başka bir şey istemiyorum. Sağlık sorunlarım nedeniyle yürüyemiyorum. İki ayağım da ameliyatlı, yürüyecek gücüm yok, yine ameliyat olacağım. Her yere yol yapılırken bana 400 metrelik yolu açamadılar.

İnşallah insafa gelirsiniz de bana bir yol açarsınız. Kaymakamlığa üç kez gidip geldim, yoruldum gidip gelmekten artık gidemiyorum. İğnelerim var vurdurmam gerekiyor, nasıl gidip geleceğim bilmiyorum" sözleriyle yetkililere seslendi.

Yolu olmayınca 400 metre patika yoldan koltuk değnekleri ile yürüyor 3

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cevdet Yılmaz, 'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısına katılacakCevdet Yılmaz, 'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısına katılacak
Bakan Yerlikaya: "İstanbul’da 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik"Bakan Yerlikaya: "İstanbul’da 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik"

Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Koskoca AVM boş kaldı! Tekstil kalbinde kepenkler bir bir kapandı

Koskoca AVM boş kaldı! Tekstil kalbinde kepenkler bir bir kapandı

Kız kardeşini taciz edip Hakan Çakır'ı öldürdüler! Aile kahrolurken bir skandal daha: Babaya tehdit mesajı attılar

Kız kardeşini taciz edip Hakan Çakır'ı öldürdüler! Aile kahrolurken bir skandal daha: Babaya tehdit mesajı attılar

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Son depremde boşaltılmışlardı! "1530'unun tamamı" diyerek duyurdu

Son depremde boşaltılmışlardı! "1530'unun tamamı" diyerek duyurdu

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

İstanbul'un göbeğinde kuyumcu kurşunlandı! 14 yaşındaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı... Tetikçiyi tutan kişi pes dedirtti

İstanbul'un göbeğinde kuyumcu kurşunlandı! 14 yaşındaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı... Tetikçiyi tutan kişi pes dedirtti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.