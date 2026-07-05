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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı baba ve oğlu ağır yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı baba ile oğlu ağır yaralandı. Kazanın ardından kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü de yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapandı.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı baba ve oğlu ağır yaralandı

Kaza, Ereğli-Alaplı karayolu Plajlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli istikametinden Alaplı yönüne seyir halinde olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan baba ile oğluna çarptı.

BABA-OĞUL KAZADA AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle baba ve oğlu ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü de kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılması ve ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kaza
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