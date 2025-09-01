HABER

YouTube'da Shorts izlenme sayısı neden düşer? YouTube shorts izlenme azalması

YouTube uygulamasına dahil olan Shorts, bir dikey formatlı video alanı olarak tanımlanmaktadır. YouTube ilk ortaya çıktığı günden bu yana ilk kez kısa videolar sunarak bir ilk gerçekleştirmiş ve ayrı bir hizmet alanı açmıştır.

Ferhan Petek

İlk kez 2020 yılının eylül ayında hizmete sunulan YouTube Shorts, günümüzde en çok izlenen ve kullanılan sosyal medya hizmetlerinden bir haline gelmiştir. Video izlemenin oldukça ön planda olduğu günümüzde birkaç saniyelik videolar daha çok tercih edilmektedir. Test edilmesi ilk kez Hindistan’da yapılan platformun uygulaması 2021 yılından itibaren süreleri bir dakikaya uzatılmıştır. Platformun küresel alandaki beta lansmanı ise 2021 yılının temmuz ayında gerçekleştirilmiştir.

Yıllar boyunca uzun video platformu olarak hizmet veren YouTube, hizmete açtığı Shorts uygulaması ile oldukça popüler hale gelmiştir. Google verilerine göre YouTube Shorts oldukça yüksek bir küresel günlük izlenme oranına sahiptir. İlk kez tanıtıldığından bu yana kullanımı gitgide artan YouTube Shorts her ne kadar çok popüler olsa da izlenme sayısının düşmesi gibi çeşitli sorunlar da meydana gelebilmektedir.

YouTube'da Shorts izlenme sayısı neden düşer?

YouTube Shorts videoları çeşitli nedenlerden ötürü izlenme sayısında düşüş yaşayabilmektedir. Bu durumun birçok farklı nedeni olabilir. En geçerli kabul edilen nedenler ise şu şekildedir:

  • Görünürlük ayarları doğru yapılmamış olabilir.
  • Yanlış hedef kitle belirlenmiş olabilir. Getirilen bazı kısıtlamalar örnek olarak çocuklar için yapılması olması gibi izlenme oranlarında düşüşe neden olabilir.
  • YouTube Shorts videolarının kalitesinde bir iyileştirme yapılması gerekebilir.
  • Video görünürlüğündeki seçilen küçük görsellerin çekici olmaması izlenme sayısını düşürebilir.
  • YouTube Shorts algoritmaları için otimize yapılmamış olabilir.
  • Yanlış ya da uygun olmayan etiketler kullanılmış olabilir.
  • Videoların süresi potansiyel olarak çok uzun kalmış olabilir.
  • İçerik yayınlamada tutarsızlık yaşanmış olabilir.
  • Videolar ile ilgili kazanmalar için gerekli olan zaman verilmemiş olabilir.
  • YouTube Shorts videolarının izlenme sayılarını arttırmak için bazı ipuçları da bulunmaktadır. Buna göre şu uygulamalar ile videoların izlenme oranları arttırılabilmektedir:
  • İzleyicilere ilk birkaç saniyede ulaşmak önemlidir. Bu yüzden kanca olarak videonun girişi kullanılmalıdır.
  • İlgi çekici ve oldukça kısa videolar kullanılmalıdır.
  • Videolar tutarlı bir şekilde yayınlanmalıdır.
  • Etiketler doğru ve akıllıca hedefe uygun olarak kullanılmalıdır.
  • Hazırlanan YouTube Shorts videoları diğer platformlarda da paylaşılmalıdır.
  • Video için seçilen küçük resimlerle çeşitli denemeler yapılmalı küçük resimler doğru seçilmelidir.
  • Hedef kitle ile etkileşime geçilmesi gerekir.

Kısa videolarda en önemli durum videoların güçlü bir kancaya yani ilk birkaç saniyeye sahip olmasıdır. Mümkün olduğunca kısa bir video çekilmelidir ve gönderiler tutarlı şekilde yayınlanmalıdır.

