YouTube, yeni canlı yayın deneyimini Golazo Cup ile sahaya çıkarıyor

Enes Çırtlık

Golazo Cup’ta YouTube’un henüz beta aşamasındaki “Watch With” özelliği devreye alınacak. Festivali düzenleyen girişimciler Burak Sağlık ve Haluk Arslantaş bu yeni ürünle ilgili, "izleyiciler, canlı yayını izlerken creator kanalları üzerinden anlık yorum yapabilecek, sohbet edebilecek ve yayına eş zamanlı olarak tepki verebilecek" açıklamasında bulundu.

YouTube, canlı yayın teknolojilerindeki en yeni ürünlerini test etmek için rotayı futbola çevirdi. Efsane futbolcuların, sanatçı ve fenomenlerin sahaya çıktığı Golazo Cup, yalnızca bir futbol etkinliği değil; aynı zamanda YouTube’un yeni nesil canlı yayın deneyimini denediği özel bir platforma dönüşüyor.

WATCH WITH: İZLEYİCİ YAYININ BİR PARÇASI OLUYOR

Barış Üstündağ ise, daha önce global ölçekte yalnızca NFL ve Coachella gibi dev etkinliklerde kullanılan Watch With, EMEA bölgesindeki en büyük uygulamalarından birini Golazo Cup’ta gerçekleştireceklerini belirtti.

Bu modelde içerik yalnızca sahadaki maçtan ibaret değil; seçilen creator’lar üzerinden yorumlanan, konuşulan ve birlikte izlenen bir deneyime dönüşüyor.

YouTube’un Golazo Cup için devreye alacağı bir diğer yenilik ise Live Redirect.

Bu özellikle birlikte, birçok farklı kanalda aynı anda canlı yayınlar başlatılacak ve bu yayınların tamamı, izleyiciyi ana Golazo Cup canlı yayınına yönlendirecek.

Remy Global ve Key People'nin organizasyonunda düzenlenen Golazo bu yapı sayesinde aynı anda milyonlarca kullanıcıya bildirim gönderilebilecek. Farklı topluluklar tek bir canlı yayında buluşacak. YouTube tarihinde daha önce bu ölçekte denenmemiş bir trafik yönlendirme modeli hayata geçirilecek.

YouTube tarafında bu deneyim, yalnızca yerel değil global bir başarı hikâyesi olarak konumlanıyor.

Emircan İğrek, Sefo, Giray Altınok, Atiba Hutchinson, Mehmet Aurélio, Ryan Babel gibi efsane isimleri bir araya getiren Golazo Cup, YouTube’un canlı yayın teknolojilerinde geleceği test ettiği özel bir vitrin haline geliyor.

Bu organizasyon, sporun yalnızca izlenen değil; yorumlanan, birlikte deneyimlenen ve creator’larla zenginleşen yeni bir yayın modeline nasıl evrilebileceğini de gösteriyor.

Golazo Cup, bu yönüyle yalnızca bir futbol etkinliği değil; YouTube’un canlı yayın geleceğine dair güçlü bir teknoloji deneyi olarak öne çıkıyor.

youtube
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

