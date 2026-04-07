Yozgat’ın yükseklerinde kış ve bahar bir arada yaşanıyor

Akdağmadeni ile Çayıralan ilçeleri arasında bulunan ve yaklaşık bin 800 ile 2 bin metre rakıma sahip dağlık alanlarda kış ve bahar aynı anda yaşanıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte bölgede baharın ilk habercilerinden olan çiğdemler açmaya başladı. Karların henüz tamamen erimediği yüksek kesimlerde çam ormanları arasındaki beyaz örtü varlığını koruyor. Bir tarafta karla kaplı zirveler, diğer tarafta çam ağaçlarından oluşan ormanlar doğada etkileyici manzaralar oluşturdu. Ortaya çıkan bu eşsiz görüntüler dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

