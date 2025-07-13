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Yozgat'ta flamingolar jandarma ekiplerince korunuyor

Yozgat’ta tarımsal sulama amacıyla kullanılan Gelingüllü Barajı'nı mesken tutan flamingolar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından izleniyor.

Yozgat'ta flamingolar jandarma ekiplerince korunuyor

Esenli köyü yakınlarında Kanak Çayı üzerinde 29 yıl önce yapılan Gelingüllü Barajı, ilkbaharla birlikte gelen flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Yaban hayatının zarar görmemesi ve barajdaki kuş türlerinin doğal yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla jandarma ekipleri, baraj çevresi ve kırsalda yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Düzenli devriye görevlerini sürdüren ve dronla kaçak avcılara karşı denetim yapan ekipler, yaban hayvanlarının korunmasına yönelik köylerde bilgilendirme çalışması gerçekleştiriyor.

Baraj çevresindeki Kodallı köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 48 yaşındaki Yadigar Çalışkan da her yıl flamingoların bölgeye geldiğini belirterek, "Renkleri çok güzel, görsel olarak da hoş bir manzara oluşturuyorlar. Gelen ziyaretçiler de ilgiyle izliyor." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Yozgat flamingo jandarma
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