Yozgat'ta küçük çocuğun boğulduğu olayda 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Safa Termal Otel'de babasıyla birlikte otelin havuzuna giren Deniz Buğra Yiğit (7), babasının havuz başından kısa süreli olarak ayrıldığı esnada havuza düşmüştü. Havuzdakiler tarafından geç fark edilen çocuk, boğularak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan otel müdürü ve müdür yardımcısı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır