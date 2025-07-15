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Yozgat'ta silahlı 'saman' kavgası: Muhtar ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ağır yaralandı!

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyünde saman dökme nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Yunus Emre E.’nin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği köy muhtarı Yalçın Akdemir ile çocuklarından Ahmet Akdemir’in hayatını kaybettiği, Kubilay Akdemir'in ise ağır yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Zanlı Yunus Emre E. ise gözaltına alındı.

Yozgat'ta silahlı 'saman' kavgası: Muhtar ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ağır yaralandı!

Korkunç olay, akşam saat 19.30 sıralarında Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca köyünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu öğrenilen köy muhtarı Yalçın Akdemir ile Yunus Emre E. arasında, saman dökme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, kavgaya dönüşürken yaşanan arbedenin ardından taraflar ayrıldı. Evine giderek av tüfeğini alan Yunus Emre E., köy girişinde muhtar ve 2 oğlunun içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti.

MUHTAR VE ÇOCUKLARINA TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Yozgat ta silahlı saman kavgası: Muhtar ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ağır yaralandı! 1
(Hayatını kaybeden muhtar Yalçın Akdemir)

Yunus Emre E.'nin yarı otomatik av tüfeği ile açtığı ateş sonucunda, saçmaların isabet ettiği muhtar Yalçın Akdemir ile oğulları Ahmet ve Kubilay Akdemir ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MUHTAR VE OĞLU ÖLDÜ, DİĞER OĞLU AĞIR YARALANDI!

Yozgat ta silahlı saman kavgası: Muhtar ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ağır yaralandı! 2
(Hayatını kaybeden muhtar Yalçın Akdemir ve oğlu Ahmet Akdemir)

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde muhtar Yalçın Akdemir ile oğlu Ahmet Akdemir'in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olduğu anlaşılan Kubilay Akdemir sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yozgat ta silahlı saman kavgası: Muhtar ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ağır yaralandı! 3
(Saldırıda hayatını kaybeden muhtarın oğlu Ahmet Akdemir)

Şüpheli Yunus Emre E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yozgat ta silahlı saman kavgası: Muhtar ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ağır yaralandı! 4

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Yozgat
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