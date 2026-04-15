Yozgat’ta 4 bin 500 adet fidan dağıtıldı

Geleceğe Nefes ağaçlandırma projesi çerçevesinde Yozgat’ta 4 bin adet karaçam, 500 adet sedir olmak üzere toplam 4 bin 500 adet fidan dağıtımı düzenlendi. Programda konuşma yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "İnsanlarımız eliyle bağımıza, bahçemize, kapımızın önüne diktirdiğimiz fidan sayısı yaklaşık 100 bini buldu. Bugün de Yozgat merkezde 4 bin 500 fidan insanımızın eliyle bağlarında, bahçelerinde dikilmiş olacak. Orman teşkilatımız ve işletme müdürlüklerimiz eliyle de bizlerin dikeceği fidan ve toprakla buluşturacağı tohum sayısı da bu sene 2 milyon 300 bin olacak. Geçtiğimiz yıl 4 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmuştuk. Geçtiğimiz yıllarda dikilen fidan ve tohumlardan tutmayan ve kuruyan varsa onların da değişimi gerçekleşeceği için bu sene bir geriye dönüş ve ileriye yürüyüş gerçekleştirelim istedik" dedi.



