HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yozgat’ta 4 bin 500 adet fidan dağıtıldı

Yozgat’ta vatandaşlara ücretsiz olarak 4 bin 500 adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Geleceğe Nefes ağaçlandırma projesi çerçevesinde Yozgat’ta 4 bin adet karaçam, 500 adet sedir olmak üzere toplam 4 bin 500 adet fidan dağıtımı düzenlendi. Programda konuşma yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "İnsanlarımız eliyle bağımıza, bahçemize, kapımızın önüne diktirdiğimiz fidan sayısı yaklaşık 100 bini buldu. Bugün de Yozgat merkezde 4 bin 500 fidan insanımızın eliyle bağlarında, bahçelerinde dikilmiş olacak. Orman teşkilatımız ve işletme müdürlüklerimiz eliyle de bizlerin dikeceği fidan ve toprakla buluşturacağı tohum sayısı da bu sene 2 milyon 300 bin olacak. Geçtiğimiz yıl 4 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmuştuk. Geçtiğimiz yıllarda dikilen fidan ve tohumlardan tutmayan ve kuruyan varsa onların da değişimi gerçekleşeceği için bu sene bir geriye dönüş ve ileriye yürüyüş gerçekleştirelim istedik" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Yozgat fidan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.