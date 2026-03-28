Yozgat’ta çalıntı araç operasyonu düzenlendi, 4 kişi gözaltına alındı

Yozgat’ta çalıntı araçların yakalanmasına yönelik olarak operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yozgat merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, Manisa ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Merkeze bağlı Kışla köyünde çalıntı otomobil bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri Ankara, İstanbul, Manisa ve Konya’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 otomobil ile 156 adet parçalanmış otomobil parçası ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.



