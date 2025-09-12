HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

YSK'dan CHP açıklaması! Gerekçeli karar duyuruldu: "Herhangi bir görev yetkileri yok"

YSK, CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırılması ve il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının reddine ilişkin kararın, gerekçesini açıkladı. Gerekçede, siyasi parti tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre usulüne uygun şekilde başlamış ve devam eden bir kongre sürecinin durdurulması konusunda ilçe seçim kurullarının herhangi bir görev ve yetkisi bulunmadığı belirtildi.

YSK'dan CHP açıklaması! Gerekçeli karar duyuruldu: "Herhangi bir görev yetkileri yok"
Recep Demircan

CHP başvuru dilekçesinde, partinin İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının, maddi ve hukuki imkansızlık sebebiyle icra edilemeyeceğinin tespit edilmesini de istemiş, Kurul, bu itirazı ise reddetmişti.

YSK dan CHP açıklaması! Gerekçeli karar duyuruldu: "Herhangi bir görev yetkileri yok" 1

9 SAYFALIK GEREKÇE

YSK'nın kararının gerekçesi tamamlandı. 9 sayfalık gerekçede, şunlar kaydedildi:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/254 Esas sayılı Ara Kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildiği gerekçesiyle Tuzla, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir, Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarınca anılan ilçelerde başlatılmış olan olağan kongrelerin yapılamayacağına karar verilerek kongre süreçleri sona erdirilmiş ise de; Siyasi partilerin, 2820 sayılı Kanun, siyasi parti tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre usulüne uygun şekilde başlamış ve devam eden bir kongre sürecinin durdurulması konusunda ilçe seçim kurullarının herhangi bir görev ve yetkisi bulunmadığından Tuzla, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir, Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarınca alınan bu kararlar tam kanunsuzluk halini oluşturmaktadır."

YSK dan CHP açıklaması! Gerekçeli karar duyuruldu: "Herhangi bir görev yetkileri yok" 2

12 Eylül 2025
12 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki devletli çözüme ilişkin New York Bildirgesi onaylandıİki devletli çözüme ilişkin New York Bildirgesi onaylandı
Kesinleşmiş cezası bulunuyordu! Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandıKesinleşmiş cezası bulunuyordu! Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
YSK CHP ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

YSK'dan CHP açıklaması! Gerekçeli karar duyuruldu

YSK'dan CHP açıklaması! Gerekçeli karar duyuruldu

Ekrem İmamoğlu mahkemede, kravatını çıkarıp Özgür Çelik'e attı

Ekrem İmamoğlu mahkemede, kravatını çıkarıp Özgür Çelik'e attı

Çeşme'nin ardından bir ilde daha su kesintileri başlıyor!

Çeşme'nin ardından bir ilde daha su kesintileri başlıyor!

Süper Lig'de derbilerin tarihleri belli oldu!

Süper Lig'de derbilerin tarihleri belli oldu!

Galatasaray yönetimi tarihi rekora gözünü dikti! Hedef 5,5 milyar...

Galatasaray yönetimi tarihi rekora gözünü dikti! Hedef 5,5 milyar...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.