HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

YSK'dan CHP kararı! Mutlak butlan itirazı reddedildi

YSK, mutlak butlan ile ilgili ilgili kararını verdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP hakkında verdiği 'mutlak butlan' kararına yapılan itirazı reddetti.

YSK'dan CHP kararı! Mutlak butlan itirazı reddedildi
Recep Demircan

CHP'nin mutlak butlan davasında dün karar açıklanmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) CHP'nin kurultay davasına ilişkin kararında "delege iradesinin fesada uğratıldığı" tespitine yer vererek 'mutlak butlan' kararı vermişti.

YSK dan CHP kararı! Mutlak butlan itirazı reddedildi 1

YSK TOPLANDI

Karar sonrası gözler bugün YSK'nın açıklayacağı karara çevrildi. YSK saat 17.30'da mutlak gündemiyle toplandı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP hakkında verdiği 'mutlak butlan' kararına yapılan itirazı reddetti.

YSK dan CHP kararı! Mutlak butlan itirazı reddedildi 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
52 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı52 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı
Piknikte ölümden döndüler: Su seviyesi yükseldi mahsur kaldılarPiknikte ölümden döndüler: Su seviyesi yükseldi mahsur kaldılar

Anahtar Kelimeler:
YSK CHP mutlak butlan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi geldi! CHP'nin 3 avukatı azledildi

Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi geldi! CHP'nin 3 avukatı azledildi

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cem Uzan aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Cem Uzan aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.