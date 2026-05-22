YSK'dan CHP kararı! Mutlak butlan itirazı reddedildi

CHP'nin mutlak butlan davasında dün karar açıklanmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) CHP'nin kurultay davasına ilişkin kararında "delege iradesinin fesada uğratıldığı" tespitine yer vererek 'mutlak butlan' kararı vermişti.
Karar sonrası gözler bugün YSK'nın açıklayacağı karara çevrildi. YSK saat 17.30'da mutlak gündemiyle toplandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP hakkında verdiği 'mutlak butlan' kararına yapılan itirazı reddetti.
