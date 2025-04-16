HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

YSK'dan, CHP'nin 6 Nisan'daki kurultayıyla ilgili karar! İptal istemi reddedildi... "İddialarını herhangi bir delil veya belgeye dayandıramadı"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemli başvuruyu reddetti. Kararda, "Başvurucu Kemal Çiftçi’nin adaylık müracaatı ile ilgili iddiaları, adı geçen siyasi partinin 21. Olağanüstü Kurultay Başkanlık Divanın yetkisinde olup, ayrıca Çiftçi’nin dilekçesinde belirttiği diğer iddialarını herhangi bir delil veya belgeye dayandırmağından itirazın reddine karar vermek gerekmiştir" denildi.

YSK'dan, CHP'nin 6 Nisan'daki kurultayıyla ilgili karar! İptal istemi reddedildi... "İddialarını herhangi bir delil veya belgeye dayandıramadı"
Melih Kadir Yılmaz

Kemal Çiftçi, CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurmuştu.

7432

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, seçimin iptaline ilişkin itirazı reddetti. İlçe Seçim Kurulu kararında, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı Başkanlık Divanınca, Genel Başkan, Parti Meclisi, Bilim Kültür Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu aday listelerinin kesinleştirilerek, mühürlenip oy pusulasına dönüştürülmek üzere seçim kuruluna teslim edildiği belirtildi.

35225

"HERHANGİ BİR DELİL VEYA BELGEYE DAYANDIRAMADIĞINDAN REDDİNE KARAR VERMEK GEREKMİŞTİR"

Kararda, "Başvurucu Kemal Çiftçi’nin adaylık müracaatı ile ilgili iddiaları, adı geçen siyasi partinin 21. Olağanüstü Kurultay Başkanlık Divanın yetkisinde olup, ayrıca Çiftçi’nin dilekçesinde belirttiği diğer iddialarını herhangi bir delil veya belgeye dayandırmağından itirazın reddine karar vermek gerekmiştir" denildi.

586

Çankaya İlçe Başkanlığının ret kararının "tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılarak, seçimin yenilenmesine karar verilmesi"nin istenmesi üzerine, başvuru YSK’ya geldi. YSK, ''Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararı kesin olduğundan ve tam kanunsuzluk hali de bulunmadığından talebin kesinlik'' nedeniyle reddine karar verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin'de tır ile panelvan çarpıştıMardin'de tır ile panelvan çarpıştı
Bilecik'te Kitap Kafe heyecanıBilecik'te Kitap Kafe heyecanı

Anahtar Kelimeler:
YSK CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şakir Paşa Ailesi setinde bir kez daha yangın çıktı! Set amiri hayatını kaybetti

Şakir Paşa Ailesi setinde bir kez daha yangın çıktı! Set amiri hayatını kaybetti

Süper Lig'in eski gol kralı 11. kattan düşerek hayatını kaybetti!

Süper Lig'in eski gol kralı 11. kattan düşerek hayatını kaybetti!

Kayınvalidesini hamile bırakmıştı! Arsız damadın babası konuştu: Oğlum sapıktır

Kayınvalidesini hamile bırakmıştı! Arsız damadın babası konuştu: Oğlum sapıktır

Kadın doğum kliniğini ticarethaneye çevirdiler...

Kadın doğum kliniğini ticarethaneye çevirdiler...

Birbirine girdiler: "Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun?"

Birbirine girdiler: "Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun?"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.