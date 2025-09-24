HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yükleme sırasında iş makinesinden kayan taş yığını ile TIR’ın arasında sıkışan işçi öldü

Mardin’in Savur ilçesinde yükleme sırasında iş makinesinden kayan taş ile TIR’ın arka kapağı arasına sıkışan işçi Aziz Arslan (48), hayatını kaybetti.

Yükleme sırasında iş makinesinden kayan taş yığını ile TIR’ın arasında sıkışan işçi öldü

Olay, öğleden sonra Savur ilçesi kırsal İçören Mahallesi’ndeki bir taş ocağında meydana geldi. İşçi Aziz Arslan, yükleme yapıldığı sırada iş makinesinden kayan taş yığını ile TIR’ın kapağı arasında sıkıştı.

Yükleme sırasında iş makinesinden kayan taş yığını ile TIR’ın arasında sıkışan işçi öldü 1

TALİHSİZ İŞÇİNİN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aziz Arslan’ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocukların çarptığı yaşlı adam metro raylarına düştüÇocukların çarptığı yaşlı adam metro raylarına düştü
20. yıla özel iPhone nasıl olacak?20. yıla özel iPhone nasıl olacak?

Anahtar Kelimeler:
Mardin kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.