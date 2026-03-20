Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Düzce’nin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı.

Düzce’nin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle kentin yayla bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı, kısa sürede doğayı beyaza bürüdü.

Sinekli, Kardüz, Balıklı ve Odayeri yaylalarında lapa lapa yağan karla birlikte kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı.

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, bölgedeki ulaşımı da zaman zaman olumsuz etkiledi. Yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının önümüzdeki iki gün boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, özellikle yaylalara çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düştüğü bölgede, don ve buzlanma riskine karşı tedbir alınması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, yağan karla yaylalarda kartpostallık manzaralar oluşurken, beyaz örtü doğaseverlerin ilgisini çekti. Ekiplerin, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

