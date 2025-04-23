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Yüksekova’da toz bulutu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde oluşan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksekova’da toz bulutu

Sabah saatlerinden itibaren başlayan rüzgar, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Oluşan toz bulutu rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Cila Dağlarını kaplarken, vatandaşlar ise o anı cep telefonlarıyla kaydetti. Toz bulutunun ilçede hayatı olumsuz etkilediğini belirten Hasım Han, "Cilo Dağları, toz bulutundan dolayı şu an kaybolmuş durumda. Aslında bu durum 2 senedir her ay yaşanıyor. Zaten meteoroloji uyarıları da var. Geçen sene kışa doğru olmuştu, bu sene baharda olması ilginç" dedi.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

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Hakkari
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