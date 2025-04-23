Yüksekova’da toz bulutu

Sabah saatlerinden itibaren başlayan rüzgar, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Oluşan toz bulutu rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Cila Dağlarını kaplarken, vatandaşlar ise o anı cep telefonlarıyla kaydetti. Toz bulutunun ilçede hayatı olumsuz etkilediğini belirten Hasım Han, "Cilo Dağları, toz bulutundan dolayı şu an kaybolmuş durumda. Aslında bu durum 2 senedir her ay yaşanıyor. Zaten meteoroloji uyarıları da var. Geçen sene kışa doğru olmuştu, bu sene baharda olması ilginç" dedi.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır