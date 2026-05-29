HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yüksekova semalarında sirrüs bulutları görüntülendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarın ardından gökyüzünde beliren sirrüs bulutları, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.İlçe genelinde sabah saatlerinde başlayan ve aniden hızını artıran şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yüksekova semalarında sirrüs bulutları görüntülendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarın ardından gökyüzünde beliren sirrüs bulutları, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

İlçe genelinde sabah saatlerinde başlayan ve aniden hızını artıran şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın taşıdığı toz bulutları nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesinde düşüş yaşanırken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Olumsuz hava şartlarının ardından gökyüzünde ise ender görülen bir doğa olayı gerçekleşti. Yüksek atmosferdeki güçlü rüzgarların etkisiyle oluşan ve "saç örgüsü" ya da "tüy" görünümünü andıran sirrüs (sirüs) bulutları, Yüksekova semalarını kapladı.

Mavi gökyüzüyle birleşen bulutların oluşturduğu estetik manzara, ilçede yaşayan vatandaşların ilgisini çekti. Birçok vatandaş, gökyüzündeki bu görsel şöleni cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

SİRRÜS BULUTU NEDİR?

Meteoroloji uzmanlarından alınan bilgiye göre sirrüs bulutları, genellikle 6 bin metrenin üzerindeki yüksek irtifalarda bulunan ve tamamen buz kristallerinden oluşan bir bulut tipidir. Oldukça ince ve lifli bir yapıya sahip olan bu bulutlar, genellikle yaklaşmakta olan bir hava değişiminin veya alçak basınç sisteminin habercisi olarak bilinmektedir.

Yüksekova semalarında sirrüs bulutları görüntülendi 1

Yüksekova semalarında sirrüs bulutları görüntülendi 2

Yüksekova semalarında sirrüs bulutları görüntülendi 3

Yüksekova semalarında sirrüs bulutları görüntülendi 4

Yüksekova semalarında sirrüs bulutları görüntülendi 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP anketinde dikkat çeken sonuç: AK Parti seçmeni bile ‘kurultay’ dedi!CHP anketinde dikkat çeken sonuç: AK Parti seçmeni bile ‘kurultay’ dedi!
Diyarbakır’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 ölü, 4 yaralıDiyarbakır’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 ölü, 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.