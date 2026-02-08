Yüksekova’da 18 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Yeni Mahalle mevkiindeki çevre yolu kavşağında meydana gelmişti. Yüksekova Belediyesine ait yolcu otobüsü ile şehir içi hatlarda çalışan yolcu minibüsü, kavşakta kafa kafaya çarpışmıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan toplam 18 kişi yaralanmış ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

18 kişinin yaralandığı kazanın şiddetini gözler önüne seren görüntüler, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta karşılaşan otobüs ve minibüsün çarpışma anı ve sonrasında yaşanan hareketlilik saniye saniye yer alıyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır