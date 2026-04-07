Yüksel Apartmanı davasında karar çıktı

Yeşilyurt İlçesi Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi üzerindeki Yüksel Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, binanın yapımında sorumluluğu bulunduğu öne sürülen A.T.Ü. ile H.İ.Ş. ile birlikte dönemin belediye imar biriminde görevli M.B., Y.K. ve inşaat mühendisleri A.Ö. ile A.Y. hakkında yargılama yapıldı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar A.T.Ü. ile H.İ.Ş.’yi 4 yıl 4 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar M.B., A.Ö. ve A.Y. hakkında ise 2 yıl 11 ay 16’şar gün hapis cezası verildi.

Dosyada yer alan Y.K. hakkında beraat kararı verilirken, A.T.Y. hakkında ise hayatını kaybettiği gerekçesiyle davanın düşmesine hükmedildi. Mahkeme, hükümle birlikte tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının devamına karar verdi.

