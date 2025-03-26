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  4. Yunan askerlerinden küstah slogan! Geçit törenindeki görüntüler olay oldu, Ankara harekete geçti

Yunan askerlerinden küstah slogan! Geçit törenindeki görüntüler olay oldu, Ankara harekete geçti

26.03.2025 07:07
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Yunanistan'daki "Bağımsızlık Günü" etkinliklerinde skandal görüntülere imza atıldı. Düzenlenen bir törendeki geçit sırasında askerlerin Türkiye aleyhinde çirkin ifadelerle slogan attığı görüntüler, sosyal medyada olay oldu. Gelen tepkiler üzerine Ankara da harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu görüntülerin küstahça ve kabul edilemez bulduklarını belirterek, Yunan makamlarından izahat istendiğini açıkladı.

Yunan askerlerinden küstah slogan! Geçit törenindeki görüntüler olay oldu, Ankara harekete geçti

Yunanistan askerinin Türkiye ile ilgili attığı çirkin sloganlar büyük tepki topladı. Yunanistan’ın 25 Mart Bağımsızlık Günü kapsamında Atina’da düzenlenen resmi geçit töreninde, Yunan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı deniz piyadeleri Türkiye’ye yönelik hakaret içeren sloganlar attı.

ATILAN SLOGANLAR TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu görüntüler ve atılan sloganlar sosyal medyada gündem yarattı. Gelen tepkilerin ardından Ankara'da sessiz kalmadı.

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ANKARA'DAN SERT TEPKİ

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, atılan sloganların küstahça olduğu ifade edildi.

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YUNAN MAKAMLARDAN İZAHAT İSTENDİ

Konu Türkiye- Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bir davranış olarak nitelendirilirken, kabul edilemez olduğu da bildirildi. Konuyla ilgili Yunan makamlarından izahat istendiği belirtildi.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Asker Türkiye Yunanistan
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