HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Yunan basını duyurdu! 'Türkiye için fırsat'

Yunan basını duyurdu! 'Türkiye için fırsat'

04.03.2025 18:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltma niyeti ile uluslararası koşulların, Türkiye'ye Avrupa güvenliğinde rol oynama açısından önemli fırsat sunduğunu yazdı.

Yunan basını duyurdu! 'Türkiye için fırsat'

Kathimerini gazetesinde yayımlanan Stavros Yannidis imzalı değerlendirmede, 2020'lerin başında Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Avrupa'nın güvenlik mimarisi için Türkiye ile masaya oturmasının imkansız olduğu savunulurken, şimdi Ankara'nın Avrupa'nın savunma özerkliğinin potansiyel garantörü olarak ortaya çıktığı belirtildi.

Değerlendirmede, "Zaman ve uluslararası şartlar değişti. Zira, ABD'nin yaşlı kıtada (Avrupa) askeri izlerini azaltma niyetini açık etmesi, Türkiye için birinci sınıf fırsat oluşturuyor. Sadece Avrupa 'salonlarına' geri dönmesi için değil, aynı zamanda NATO ve Avrupa'da da öncü rol oynaması için." ifadesi yer aldı.

Yunanistan'ın savunma sanayisinin uluslararası gelişmelerin gerektirdiği hıza uyum sağlayamadığına işaret edilen değerlendirmede, "Yaşlı kıta, savunma anlamında kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aracılığıyla, sadece Türkiye'nin Avrupa'yı ekonomide, savunmada ve siyasette çıkmazdan kurtarabileceğini söylüyor." ifadesine yer verildi.

Değerlendirmede, İtalyan Piaggio Aerospace firmasının Baykar tarafından satın alınması ve Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI, Bayraktar KIZILELMA gibi savunma sanayisindeki başarılar örnek verilerek, tüm bunların Türk savunma sanayisinin silah pazarında hızla bir dev haline geldiğini gösterdiği aktarıldı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Van'da 6 düzensiz göçmen yakalandıVan'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Çorum'un geleneksel lezzetleri için önemli projeÇorum'un geleneksel lezzetleri için önemli proje
Anahtar Kelimeler:
Türkiye basın yunan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Arda Turan, Süper Lig devine imza atmak üzere! Sezon sonunda anlaşacaklar...

Arda Turan, Süper Lig devine imza atmak üzere! Sezon sonunda anlaşacaklar...

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

DEM Parti: ‘Sınır ötesi operasyonlar acil durmalı’

DEM Parti: ‘Sınır ötesi operasyonlar acil durmalı’

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu! Peyzaj mimarı Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu! Peyzaj mimarı Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı

Sırbistan Meclisi'nde kaos! Oturumda sis bombası atıldı

Sırbistan Meclisi'nde kaos! Oturumda sis bombası atıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.