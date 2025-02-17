Yunanistan Trakya Demokritos Üniversitesi öğrencilerinden Çatalca Mübadele Müzesi’ne anlamlı ziyaret

Doç. Dr. Thanasis Kougkoulos, yaptığı konuşmada Çatalca Mübadele Müzesi’ni daha önce de öğrencileriyle birlikte iki kez ziyaret ettiğini belirtti. Müze ve Kaleiçi Mahallesi’nin atmosferinin mübadele tarihini en iyi yansıtan mekanlardan biri olduğunu vurgulayan Kougkoulos, bu sebeple müzeyi bir kez daha ders mekanı olarak seçtiklerini ifade etti. Ayrıca, mübadelenin tarihçiler tarafından uzun yıllardır incelendiğini ancak sanat ve edebiyat açısından istenilen üretim seviyesine henüz ulaşılamadığını söyledi. Üniversitelerinin bu alanda halkla paylaşılabilecek bilimsel çalışmalara her zaman açık olduğunu dile getirdi.

SANAT VE EDEBİYATIN GÜCÜ

LMV Genel Sekreteri Esat Halil Ergelen ise konukları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Dr. Kougkoulos’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Bilimsel çalışmaların akademik bir çerçevede kaldığını, ancak sanat ve edebiyatın daha geniş kitlelere ulaşabileceğini belirten Ergelen, mübadelenin sadece geçmişte kalmış bir dram olmadığını vurguladı. Bu tür göçlerin neden olduğu acıların, Türk ve Rum toplumlarının insanlığa duyurması gerektiğini ifade eden Ergelen, belki de bu sayede günümüzde Gazze gibi bölgelerde etnik temizlik söylemlerinin politikacılar ve diplomatlar tarafından daha fazla sorgulanacağını dile getirdi.

LMV Başkanı Arif Ümit İşler de Kougkoulos’un önerilerine destek vererek, vakfın daha önce düzenlediği dört uluslararası sempozyumla bu tür etkinlikleri organize etme kapasitesine sahip bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı. Çatalca’da beş yıldır bu nitelikte bir etkinlik gerçekleştirilmediğini belirten İşler, müzenin proje ortağı olan Çatalca Belediyesi’nin her zaman destekçileri olduğunu ifade etti. Yeni bir proje geliştirilmesi için LMV Çatalca Temsilcisi Müge Ürpek’e çağrıda bulundu.

MÜZE TARİHİ VE CANLI TANIKLIK

Müze binasının mimarı Sadrettin Soylu, öğrencilere müzenin tarihi hakkında detaylı bilgi verdi. İnteraktif ders sırasında Türk dilli Hristiyanlar ve Rum dilli Müslümanlar konuları ele alınırken, Dr. Kougkoulos, “İki toplumun da ulusal kimlikleri elbette var ama aynı zamanda lokal kimlikleri de var ve bu lokal kimlik ortak bir payda oluşturuyor,” dedi. Bu teorinin canlı bir kanıtı olarak, Kaleiçi Mahallesi sakinlerinden Erdinç Basar, Yunan konuklarla anadilinde sohbet etti. Söyleşisini annesinden öğrendiği bir şarkıyı seslendirerek ve babasından öğrendiği folklor danslarını konuklarla paylaşarak taçlandırdı.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projeleri kapsamında hayata geçirilen ve günümüzde ayakta kalan tek mübadele müzesi olma özelliğini taşıyan Çatalca Mübadele Müzesi, mübadil şehirler için ilham kaynağı olmuş, birçok yeni müze ve anı evi açılmasına öncülük etmiştir. Bugün, Yunan öğrencilerin ziyaretiyle müze, bir kez daha tarih ile duyguların harmanlandığı coşkulu ve anlamlı bir güne tanıklık etti.