Yunusemreli çocuklar bayramlarını doyasıya yaşadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü, Yunusemre Belediyesi'nin 100. Yıl Meydanı'nda düzenlediği etkinliklerle gün boyu kutlandı. Etkinliğe Başkan Balaban'ın yanı sıra eşi Serap Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan ve partililer, Belediye Başkan Yardımcıları, Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, daire müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban yaptığı açılış konuşmasında tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Başkan Balaban "23 Nisan dünyadaki ilk ve tek çocuklara armağan edilmiş bayramdır. Aynı zamanda 23 Nisan, egemenliğin simgesi olan bir tarih. İktidar padişahtan alıp meclise verildi. Yani kapı kulluk düzeninden birey ve bilinçli yurttaş düzeyine geçmektir. Bu nedenle 23 Nisan'ın önemi çok büyük. Yunusemre Belediyesi olarak Atatürk'ümüzün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda olarak ilerliyoruz" dedi.

Etkinlikler Yunusemre Belediyesi'ne bağlı Barbaros, Güzelyurt ve Muradiye'de bulunan Çocuk Kültür ve Sanat Merkez'lerinde eğitim gören miniklerin hazırladıkları dans gösterilerle başladı. Meydanda kurulan atölyeler ise çocukların hayal güçlerini ortaya koymalarına fırsat tanıdı. Etkinlikte geleneksel oyunlara da yer verildi. Çocuklar halat çekme, çuval yarışları, mendil kapmaca, sandalye kapmaca oyunlarıyla doyasıya eğlendi. Aileler de çocuklarının bu özel gününe ortak oldu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu temsili olarak öğrencilere devretti. Başkan Balaban, makamını üç öğrenciye devrettikten sonra, "Bugünün küçükleri, yarının büyükleri olacak öğrencilerimizden geleceğe yönelik ilham aldık" ifadesini kullandı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediye başkanlık makamını temsili olarak öğrencilere devretti. Başkan Balaban, ilk olarak koltuğu Mehmet Suphi Egemen İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Zümra Topaktaş'a devretti. Koltuğa geçen Zümra Topaktaş'ta "Ben bunu yapmak için bayadır bekliyordum. Semih Balaban'a bunun için çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanı olarak okulumuza park ve çocuklara adalet isterdim." diye konuştu.

İkinci olarak Başkanlık koltuğuna oturan 9 yaşındaki Taytanlı İlhan İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Hira Nur Tanrıkulu da "Okula gitmek isteyen çocukları okula gönderirdim. Aç kalan çocuklara yemek verirdim." diye konuştu.

Koltuğa 3. olarak oturan Özel Yunusemre Anaokulu öğrencisi Ali Hikmet Şimşek ise "Okullara survivor parkuru, sokak hayvanları için ev istiyorum" dedi. Öğrencileri tebrik eden Başkan Balaban, "Sözü ve yetkiyi çocuklarımıza vererek onları dinledik. Ben de zevkle memnuniyetle makamımı birbirinden değerli evlatlarımıza emanet ettim. Bütün evlatlarımız bizler için değerlidir. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri olacak öğrencilerimizden geleceğe yönelik ilham aldık." diye konuştu.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır