Yüreğir halkı ChatGPT'ye tepkili! Belediye başkanından çağrı: "Sıkıntısı nedir, gelsinler çözelim"

Yapay zekaya göre Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesinin Adana'nın Yüreğir olduğunu belirtirken, bu durum Yüreğir halkının tepkisini çekti. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı duruma tepki gösterdi ve "Chat GPT'nin Yüreğir ile sıkıntısı nedir. Gelsinler çözelim" dedi. Vatandaşlar da yapay zekanın bu değerlendirmesine oldukça tepkili. Bir kişi "Gelsinler Yüreğir'i görsünler" derken, başka bir vatandaş da yapay zekanın saçmaladığını söyledi. İşte detaylar...

Adana'nın Yüreğir ilçesi yeniden yapay zekanın gündeminde. Daha önce Yüreğir'deki 19 Mayıs Mahallesi'ni "Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi" olarak seçen yapay zeka, bu kez yeni bir değerlendirme ile Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi olarak Yüreğir'i seçti. Bu sonuçlar ilçedeki vatandaşları çileden çıkartırken Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı duruma tepki gösterdi.

Yüreğir halkı ChatGPT ye tepkili! Belediye başkanından çağrı: "Sıkıntısı nedir, gelsinler çözelim" 1

CHAT GPT'YE SERT TEPKİ: "YÜREĞİR İLE SORUNUNUZ NEDİR?"

Başkan Demirçalı, yapay zekanın Yüreğir ile problemi olduğunu belirterek, "Chat GPT Yüreğir'e takmış durumda. Yüreğir Adana'nın kalbi. Adana, Yüreğir ile şekillenir, Yüreğir'in hiçbir sokağı güvensiz değil. Bir ilçeyi güvensiz, yaşanmaz ilan ederseniz o ilçede konut fiyatları, kira fiyatları düşer. O ilçenin lokantalarından, kafelerinden alışveriş yapmazlar. Buradan Chat GPT yöneticilerine sesleniyorum. Sizin Yüreğir ile sorununuz nedir? Gelsinler, bir tek koruma olmadan günün herhangi bir saatinde Yüreğir'in istediği sokağında, caddesinde gezip alışveriş yapalım. Yüreğir'de dayanışmayı, misafirperverliği görecekler. Yapay zekaya ne verirsen onu alırsın" ifadelerini kullandı.

Yüreğir halkı ChatGPT ye tepkili! Belediye başkanından çağrı: "Sıkıntısı nedir, gelsinler çözelim" 2

"YAPAY ZEKA YÜREĞİR'DEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Yüreğir'de yetişmiş birçok sanatçının, iş adamının olduğuna dikkat çeken Demirçalı, "Türkiye'de çok ünlü sanatçılarımız, şairlerimiz, tarihçilerimiz, iş adamlarımız var. Yapay zeka Yüreğir'den özür dilemeli. Bir kere diledi, bir kere daha dilemeli. Bu duruma Yüreğir halkı tepkili" diye konuştu.

Yüreğir halkı ChatGPT ye tepkili! Belediye başkanından çağrı: "Sıkıntısı nedir, gelsinler çözelim" 3

"GELSİNLER YÜREĞİR'İ GÖRSÜNLER"

Yüreğir'de oturan vatandaşlardan Mert Yılmaz, "Bence çok saçma bir şey söylemişler. Burası benim doğup büyüdüğüm bir mahalledir. İnsanın içinde olmadığı sürece hiçbir şey yapmaz. Ben sigara dahi kullanmıyorum. Gelip görmeden yorum yapmasınlar, gelsinler Yüreğir'i görsünler, mahalleleri görsünler" şeklinde konuştu.

"YAPAY ZEKA SAÇMALADI"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Yüksel'de, "Kötü insan her yerde vardır ancak buralarda hiçbir sıkıntı yok. Yasalar gerçek anlamda caydırıcı olsa bugün bu kadar olay olmaz. Yapay zeka saçmaladı. Toplumun bir kesimini genele mal etmek yanlıştır" diyerek düşüncelerini anlattı.

Yüreğir'in 19 Mayıs ve Başak mahallelerinde oturan gençler ise duruma tepki gösterip, ‘Allah'tan başkasına güvenmeyiz. Yapay zeka falan bilmeyiz, yapay zekaya inanan her şeye inanır. Gelip mahallelimizi görün" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

