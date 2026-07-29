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Yürek yakan görüntüler: Küçük Kadir'in bulunduğu anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde site içerisinde oynarken kaybolan ve ardından yüzme havuzunda bulunan 2 yaşındaki Kadir Tohum'un yaşamını yitirdiği olaya ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Yürek yakan görüntüler: Küçük Kadir'in bulunduğu anlar kamerada

Akhisar Mahallesi'nde meydana gelen ve tüm İnegöl'ü yasa boğan olayın ardından kaydedilen görüntülerde, küçük Kadir'i bulabilmek için site sakinleri ile ailesinin panik içerisinde yürüttüğü arama çalışmaları yer alıyor.

Yürek yakan görüntüler: Küçük Kadir in bulunduğu anlar kamerada 1

KÜÇÜK KADİR'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, vatandaşların sitenin farklı noktalarında küçük çocuğu bulabilmek için seferber olduğu, dakikalar ilerledikçe endişenin arttığı görülüyor. Kayıtlarda ayrıca Kadir'in sitenin ortak kullanım alanındaki yüzme havuzunda fark edildiği anlar da yer alıyor.

Yürek yakan görüntüler: Küçük Kadir in bulunduğu anlar kamerada 2

AMBULANSA ALINDIĞI ANLAR DA KAMERAYA YANSIDI

Havuzdan çıkarılan küçük çocuğa ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı, ardından sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansa alındığı anlar da cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yaşanan acı olayın görüntüleri, hem aile yakınlarına hem de olaya tanıklık eden vatandaşlara büyük üzüntü yaşatırken, küçük Kadir'in hayatını kaybetmesi İnegöl'de derin bir üzüntüye neden olmuştu.

Yürek yakan görüntüler: Küçük Kadir in bulunduğu anlar kamerada 3

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürerken, hayatını kaybeden 2 yaşındaki Kadir Tohum ise memleketi Gaziantep'te gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa havuz
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